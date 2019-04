Afirman que los "gobiernos ocultan la presencia de extraterrestres" en la Tierra

Patricio Barrancos es un reconocido odontólogo y profesor universitario que sostiene que “hay extraterrestres (ETs) que viven en la Tierra y los gobiernos no quieren que lo sepamos”.

En una entrevista publicada por Infobae, Barrancos cuenta su experiencia personal con extraterrestres, así como la de otros personajes muy famosos que también parece que entraron en contacto con seres de otros planetas, como Charlie Chaplin o el compositor José Bohr.

Personalidades confirman la existencia de ET

Barrancos recuerda que la nieta del expresidente Dwitght D. Eiwenhower es también una ferviente defensora de la afirmación de que hay extraterrestres en la Tierra.

Laura Magdalena Eisenhower afirmó, según Barrancos, que “los reptilianos están conectados con un gobierno secreto mundial, que quiere acabar con toda vida biológica”.

Esta es la interpretación que ella hace del discurso de despedida de la presidencia de los Estados Unidos en la que Eisenhower advierte:

“Debemos protegernos de la adquisición de influencia injustificada por el complejo militar-industrial. Existe el potencial para el aumento desastroso de poder fuera de lugar, y persistirá. Sólo una ciudadanía alerta e informada puede inducir el correcto engranaje de la inmensa maquinaria industrial y militar de defensa”.

Otra figura destacada es Lech Walesa, expresidente de Polonia, que durante un reciente discurso en marzo de 2019 hizo referencia a “civilizaciones superiores”. Según medios polacos Walesa advirtió de una potencialmente peligrosa invasión extraterrestre.

Según el político hay “tres niveles de desarrollo intelectual en otras galaxias. Somos los más bajos y las civilizaciones superiores vienen como y miran lo que estamos haciendo aquí. Si amenazamos con desestabilizarnos, aquí con Macron, Putin allí, nos interrumpirán, nos ‘cortarán por la mitad’ y la Tierra se derrumbará”.

‘Yo hablé con él’

Patricio Barrancos por su parte asegura que él ha estado en contacto con un extraterrestre y que ha hablado con él.

“Hablé con él. Así como estoy hablando con vos ahora. Sí, un ser proveniente de un planeta de nuestro sistema solar. Fue en el año 2000. Yo llamé a una persona para que hiciera una limpieza en mi casa y vino un tipo que al llegar me dijo ‘quiero hablar con vos’. Yo nunca lo había visto en mi vida. Pero él actuaba como si me conociera de antes”, comentó el odontólogo.

“Yo soy parte de gente que vino del espacio. Vinimos en oleadas distintas, y en esas oleadas nos fuimos asentando en distintas regiones”, explicó el supuesto extraterrestre al dentista.

Ante la curiosidad del periodista sobre el aspecto del ET, Barrancos aseguró jocoso que tienen el mismo aspecto que nosotros.

Según el odontólogo, se les reconoce porque “él y vos se detectan mutuamente. Si vos con tu sensibilidad lo detectas, él lo sabe”.

Tipos de ET

El odontólogo afirma que en la tierra hay millones de ellos, algunos con nuestro mismo aspecto, otros algo diferentes y aún otros viven escondidos y no se les ve.

El menciona a los extraterrestres grises, “que son benevolentes y buscan el intercambio con los terráqueos”.

También menciona a “los reptilianos, que controlan el mundo camuflándose en los gobiernos. Son hostiles. Tienen un problema reproductor, por eso tratan de eternizarse en la Tierra porque aquí abducen millones de personas por año”, afirma.

“Para sobrevivir necesitan partes nuestras y también de los animales, por eso hay tantas mutilaciones y vacas muertas”, asegura Barrancos en referencia a los casos ocurridos en Latinoamérica y atribuidos al ‘Chupacabras’.

A este respecto el veterinario Eleazar Romero explicó al medio Tribuna de Honduras recientemente:

“Este atacante mata varios animales a la vez y no se los come, solo hace cortes perfectos de sus presas y sé que se hicieron exámenes de estos animales en Estados Unidos y quedaron admirados por la forma precisa en que tienen los cortes”.

Este experto explicó que un ser extraño con capacidades extraterrestres es el causante, porque ningún animal silvestre o casero tiene la habilidad de matar con esa sutileza.

Diplomacia interestelar

Barranco explica que en 2010 se celebró en Argentina un congreso de Exopolítica, una disciplina que estudia las relaciones entre nuestra civilización humana y otras civilizaciones inteligentes del universo, una especie de diplomacia universal o interestelar.

“En esa oportunidad vino Alfred Webre, un capo. Es cubano, vive en Canadá, integra el Tribunal de Crímenes de Lesa Humanidad de Kuala Lumpur. Nos hicimos muy amigos. Él también estuvo con marcianos y se lo reconoce como una de las mayores autoridades mundiales en el tema de la Exopolítica”, explica.

Barranco confiesa que tiene serios problemas en que la gente le crea cuando habla de este tema, incluso gente de su propia familia.

“Yo peleo mucho con mis hermanos por estos temas. Se incendia Notre Dame y yo digo que se puede haber quemado por control remoto, con una onda electromagnética. Pero mi hermana que es arquitecta me dice que no, que fue un problema de la construcción. No nos ponemos de acuerdo”, concluye.

Fuente: BLes.com