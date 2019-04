Internaron a un nene de 12 años por su adicción al Fortnite

Vicky Winstanley, en el programa inglés This Morning, dijo que su hijo Nathan comenzó a tener problemas para mantenerse despierto y hasta sufrió pérdida temporal de memoria.

Vicky Winstanley, en el programa inglés This Morning, dijo que su hijo Nathan comenzó a tener problemas para mantenerse despierto y hasta sufrió pérdida temporal de memoria. Cuando un día el chico no podía despertarse después de horas de haber jugado fue cuando decidió llevarlo al hospital.

Los médicos dijeron que el nene de 12 años sufre de fatiga crónica después de pasar horas jugando al popular videojuego.

"No me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Después de Navidad Nathan no estaba muy bien. Estaba constantemente cansado, estaba fatigado", comentó su madre.

Además, contó que notó que no podía mantenerse despierto y que notó que no tenía memoria de corto plazo.

Todo se agravó cuando lo encontró desmayado en el cuarto: "Estaba sobre su cama, con el joystick al lado y el juego todavía funcionando. Parecía que había sufrido un ataque. Se había desmayado por completo y no podía despertarlo".

Los médicos revelaron que está en buen estado de salud aunque, lógicamente, recomendaron que parara de jugar al videojuego.