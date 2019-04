Invasión de ratas en Jardín de infantes

SAN PEDRO (Corresponsal) Docentes y padres de la escuela Nº74 "Islas Malvinas" del paraje conocido como Media Luna, manifestaron su preocupación por la presencia de ejemplares del ratón colilargo, transmisor del Hanta Virus, en el interior del jardín de infantes y exigieron respuestas de las autoridades de Region IV y del Ministerio de Educación.

La situación fue detectada los primeros días del mes de abril, por la maestra jardinera y una portera que encontraron el ratón dentro de la sala. La respuesta de las autoridades fue cerrar el jardín y trasladar a los niños a otro espacio físico, que no tiene las condiciones mínimas de higiene y mucho menos la comodidad que necesitan para poder educarse.

Lo único que se hizo fue colocar cebos con veneno y la promesa de desinfectar y desratizar que hicieron desde infraestructura escolar, solo quedo en eso. una promesa. En la presente jornada, la docente de jardín, debió ingresar a su lugar de trabajo con barbijo, para recolectar algunos materiales didácticos, temerosa de contraer alguna enfermedad, como ser Hanta Virus.

Aunque representantes de infraestructura escolar visitaron este lunes la escuela, no hubo una respuesta concreta y solo se fueron diciendo que volverían cuando tuvieran los recursos para realizar los arreglos y trabajos que hacen falta para combatir la presencia de ratones en toda la escuela, manifestó Miriam maestra jardinera.

Mientras tanto, toda una comunidad educativa se encuentra con el miedo y la incertidumbre de saber si asisten o no clases. Así estamos en peligro todo, expresaron, tanto maestros como alumnos.

A continuación, compartimos la denuncia pública que hizo Mirian Sanhueza, docente jardinera de la institución, en su cuenta de Facebook, una vez agotadas las instancias de denuncia formal (burocracia) ante las autoridades educativas.

"El día 4 de abril me doy con la sorpresa de que en mi sala de jardín había una rata, saque al patio a los niños y las Porteras vinieron a matarla, una vez muerta le saqué foto y empecé a investigar y es un ratón colilargo, conocido por ser transmisor del hantavirus. A partir de ese momento se cerró el jardín hasta que vinieran a desinfectar y nos mandaron a un grado provisoriamente donde tenemos todas las incomodidades del mundo. En definitiva, hasta la fecha, no vinieron a desinfectar solo pusieron unos triángulos de cebo y que a eso llaman desratización. Ninguna autoridad competente vino a ver la grave situación que estamos pasando, porque hay ratas por los alrededores y adentro del jardín y sabemos que es una zona rural pero no sé puede mirar para otro lado cuando sabemos que este tipo de ratas transmiten enfermedades peligrosas. De infraestructura de la provincia quedaron en venir porque creen que hay nidos en los techos pero no lo hacían porque aunque cueste creerlo dicen no tienen combustible para moverse. Hoy 22 de abril me puse un barbijo, guantes y muerta de miedo (porque no quiero enfermarme) junto a la portera entramos al jardín para sacar algunos útiles de los niños, se sentía un olor horrible hasta que nos dimos cuenta que había otra rata muerta y del mismo tipo que las otras. A última hora llegó infraestructura, pero no van a volver hasta que cuenten con el material para hacer los arreglos, o sea hay plata para derrochar en campaña política pero no para acondicionar la sala de jardín (que está destruida), desmalezar, limpiar los alrededores, desinfectar, desratizar. En definitiva, nadie piensa en los niños de jardín, en los de toda la escuela, en los docentes, en los porteros que trabajamos y estamos en una zona plagada de ratas. Entonces digo hoy: ni Dios quiera, pero si llegamos a enfermarnos o a pasarnos algo tanto a los niños como a algún personal de la institución por no haber hecho lo que corresponde responsabilizó a todas las autoridades regionales y provinciales de jujuy. A continuación, comparto algunas fotos que son prueba y avalan mi palabra..."