¿Manotazos de ahogado y temor electoral?

Como les anticipara en mi nota anterior, el miércoles 17 el Gobierno Nacional anunció lo que dieron en llamar "Precios Esenciales o Cuidados", acción con la cual eludieron la denominación "control de precios", toda vez que hablar de este modo los llevaba indefectiblemente al pecado del "populismo", el cual juraron no cometer nunca a fin de evitar la herejía, lo que nos recuerda al famoso refrán del inolvidable actor de comedias norteamericano Groucho Marx: "estos son mis principios, si no les gustan tengo otros".

Lo que determinó esta decisión en materia de política económica, se relaciona estrechamente con la difusión realizada por el Indec, de que la inflación de marzo a nivel nacional fue del 4,7 %, la acumulada en lo que va de los tres primeros meses del año en curso es del 11,8 % y la inflación interanual Marzo/2017 a Marzo/2018 es del 54,7 %. Si se le suma la situación económica general, caracterizada como crisis de la producción de bienes con capacidad instalada ociosa en las empresas en un promedio del 50 %, o sea una profunda recesión, más la evolución al alza del precio del dólar, el coctel resulta explosivo, y explica el por qué cambiaron de repente los principios liberales, de los cuales el Gobierno hizo gala, por el más ramplón pragmatismo, que en filosofía es la peor de sus expresiones.

Por lo expuesto el objetivo no es terminar con la inflación sino moderarla, dado que el sentimiento que predomina en los sectores populares como en la mayoría de la producción nacional en manos de pequeños y medianos empresarios, es la desconfianza en el Gobierno, por lo cual les es imperioso revertir las expectativas negativas sobre la evolución de la economía de aquí hasta las elecciones presidenciales de octubre venidero. El Gobierno teme perder las elecciones y como anticipo escuchan de boca de Christine Lagarde -gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)-, la sentencia de que "con cualquier Gobierno" tiene que seguir la política económica y monetaria que se ha pactado con ellos, por lo que debemos entender que quien así habla se ha convertido en la verdadera Primera Ministra del Gobierno argentino para nuestra vergüenza nacional. Con el propósito de reanimar mínimamente el consumo, la batería de anuncios incluye los "Precios Esenciales" de entre 40 y 60 productos de artículos de la canasta básica alimentaria, que los monopolios que los producen y que son formadores de precios pactaron que sean de segunda o tercera marca. Los anuncios también incluyeron el aumento del 46 % en las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y Créditos para jubilados, pero de las paritarias de los asalariados en la actividad privada y pública no dijeron ni una sola palabra, y es aquí donde está el quid de la posibilidad de aumentar significativamente el nivel del consumo masivo. Para las pequeñas y medianas empresas se suspende el pago del 1 % por depósitos bancarios, se deja de lado las retenciones o derechos de exportación para aquellas que lo hacen, la recuperación del pago de las ventas que se realizan con tarjetas de débito y crédito se hará en 10 días en vez de los 30 como es en la práctica hoy.

Para el sector de clase media, el sistema de salud prepago y las tarifas de telefonía celular congelan los aumentos hasta el mes de septiembre del corriente, y finalmente en relación al tipo de cambio decidieron poner un techo al dólar en $ 51,45 hasta el mes de octubre, al menos.

Conocido el paquete de medidas - que diferentes opiniones definieron como "manotazo de ahogado"-, en menos de 48 horas la reacción del capital financiero internacional, monopólico e imperialista, al que los economistas del sistema y otros que se definen "progresistas" denominan con el eufemismo "los mercados" reaccionaron con mayor desconfianza, "pumba" decimos cuando somos chicos; así el viernes 19 de abril pasado cayeron en Nueva York, es decir en la Bolsa de Wall Street las acciones de importantes bancos y empresas argentinas que allí cotizan, como Banco Galicia, Macro y Francés, YPF, Pampa Energía entre otras, la caída fue en promedio del 8 % y el riesgo país trepó a 854 puntos, lo que traducido a la política se puede interpretar como un "no te creo nada". Mientras tanto en marzo pasado se pagaron en concepto de intereses de la deuda externa, la suma de U$S 1.328 millones de dólares, comparemos ese monto con la toma de crédito por U$S 307 millones que se aprobó hace poco en la Legislatura de Jujuy, dicen con propósito educativo, y causa fastidio. Al tipo de cambio de $ 42 por dólar los intereses pagados suman la friolera de $ 55.776 millones, o sea $ 1.799 millones por cada día de marzo y $ 74 millones por hora. Así estamos y por ello es de vital importancia el tema, o los temas, a abordar en plena campaña electoral para salir de la crisis, el ajuste y revertir como país el grado de decadencia al que llegamos, en tanto continúan pasando necesidades extremas las mayorías nacionales.