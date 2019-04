"Para ayudar tienen que ponerse en nuestro lugar"

"Anhelamos independencia y autonomía fundamentalmente pero no es tan real porque siempre necesitamos de alguien que nos ayude. Pero la comunidad desconoce de qué manera hacerlo, entonces nos gustaría que se sensibilicen para que cuando quieran ayudarnos sea de forma efectiva. Esto también necesitamos que se dé por medio de las autoridades", mencionó Alicia Lucero, una mujer con discapacidad visual que lucha por mejorar las condiciones de vida de todas las personas con discapacidad.

Uno de sus mayores propósitos es difundir mensajes de concientización a la sociedad para que se informe sobre el tema y mediante eso sensibilizar sobre la manera de ayudar a este sector de nuestra comunidad que muchas veces es excluido.

En ese sentido, insta a la sociedad a que se comprometa en este tema y pueda brindar su colaboración, "para ayudarnos tienen que ponerse en nuestro lugar, hay especialistas que creen que "tal cosa" es mejor para nosotros pero en realidad no es así. Por eso mi mensaje es que "todos con nosotros, nada sin nosotros", que nos tengan en cuenta siempre para capacitarse o tomar decisiones", explicó.

"Porque somos en realidad nosotros los que sentimos la discapacidad, que la comunidad siempre se ponga en nuestros zapatos para poder entender realmente lo que necesitamos. Muchos nos dicen que los políticos nos utilizan pero a mí no me importa eso, me importa que se cumpla y se muestre lo que nos conviene", siguió diciendo.

Sobre sus inicios en esta lucha que lleva a cabo día a día manifestó que "desde que comencé mi rehabilitación en la Braille, Ernesto Zumbaño que es vicepresidente de la Fendij, él era profesor y siempre me llamaba a que me ocupe de las mujeres. Siempre tuvo interés y me hizo abrir la mente en todo esto. Primero no acepté pero después fui aprendiendo más sobre el tema".

Fue así que se capacitó y empezó a involucrarse cada vez más en esta problemática.

SOLIDARIDAD / PIDEN QUE LA SOCIEDAD SE SENSIBILICE Y APRENDA A AYUDAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Así se fue organizando para convocar a más personas a que se unan a su lucha y esa inquietud de concientizar a la sociedad se fue acrecentando.

Los orígenes

Tras instalar esas ideas en su cabeza participó de un congreso de mujeres que le terminó de esclarecer lo que venía pensando. Entonces trasladó esto a la provincia de Jujuy, primero se llevó a cabo un encuentro de mujeres y luego surgió el grupo "Mujeres derribando barreras".

Al respecto sostuvo que "fuimos convocadas en el mes de marzo del año pasado y junto con Ernesto Zumbaño hicimos un análisis sobre la situación de la mujer con discapacidad en la provincia. Desde ahí nos afirmamos e hicimos un encuentro en octubre que se llevó a cabo de forma exitosa que nos incentivó aún más a seguir con estas actividades".

"Mucha gente nos dice que nos movimos mucho en poco tiempo desde que estamos pero es un esfuerzo de pocas. En general, algunas personas con discapacidad son un poco temerosas porque evidentemente sufrieron desilusiones o se sintieron usadas y como que les cuesta participar", añadió.

Su principal objetivo es promover el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, y a la vez generar un espacio de contención y diálogo entre el sector femenino de este segmento de la sociedad.

Desde su surgimiento preparan numerosas actividades, entre ellas, talleres de capacitación, debates y el año pasado llevaron a cabo una jornada internacional en la que intercambiaron experiencias con mujeres de otros países.

Grupo “Mujeres derribando barreras”

“Mujeres derribando barreras” nació en marzo del año pasado ante la inquietud de un grupo de mujeres con discapacidad de querer abrir un nuevo espacio en el cual compartir experiencias y promover el empoderamiento de ese sector.

Especialmente en torno a sus derechos buscando reforzar los conceptos de inclusión social y en busca de una mayor independencia.

Además, remarcaron que si bien el espacio es exclusivo para mujeres, es abierto a personas con distintos tipos de discapacidades; actualmente la mayoría de las integrantes del grupo son mujeres con discapacidad visual, aunque también asisten personas trasplantadas, con discapacidad motriz y con hipoacusia.

Contacto

Hacen una invitación a todas aquellas personas que quieran sumarse a que se dirijan a la institución, o bien se contacten a través del teléfono 155228847 o mediante el facebook “Mujeres Valientes”.

Son cuatro personas activas pero el grupo en total son unas 20 integrantes e invitan a las demás personas a sumarse.

Actualmente están trabajando en dos aspectos, haciendo talleres para mujeres con discapacidad y ampliaron el espectro hacia hombres también.

En su mayoría los talleres están dirigidos personas con discapacidad visual pero también se están extendiendo a las otras discapacidades.

Brindan talleres para adultos mayores “que estaban en la escuela Braille y cerraron ese espacio para ellos. Junto a ellos estamos haciendo diversas actividades de diferente índole como ser orientación y movilidad. Una profesora dicta este taller y nosotras colaboramos”, indicó Lucero.

Por otro lado, se encuentran preparando otro taller sobre inteligencia emocional (Coaching) y Reiki. Eso se llevará a cabo el 4 de mayo, aún no confirmaron el lugar.

Presentaron un proyecto a la Dipresi para hacer más jornadas inclusivas, “estamos esperando que se resuelva eso y lo vamos a hacer junto al Ministerio de Desarrollo Humano. Queremos convocar a personas con discapacidad en distintas localidades de la provincia y brindarles herramientas. También saber sus necesidades y elegir un referente que participe en reuniones provinciales”, dijo.