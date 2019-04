Asociaciones civiles desconfían de los "precios esenciales"

CONTROL / INSPECTORES DE DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL FISCALIZABAN LOS “PRECIOS CUIDADOS”.

Ante el comienzo de esta medida que tiene como objetivo aliviar el bolsillo de los consumidores al momento de comprar en supermercados, asociaciones civiles de la provincia desconfían de la efectividad del programa "precios esenciales" porque las marcas que integran el listado no se comercializan en la provincia.

Dentro del listado que difundió el Gobierno nacional hay marcas como "Morixe" de pan rallado y harina, leche "Apóstoles" en caja son algunas de ellas que generan la incertidumbre de saber si realmente habrá stock en las góndolas de los supermercados en Jujuy.

Otra de las cuestiones que no genera confianza es sobre las sanciones que se aplicarán a las cadenas de supermercados si no cumplen con el programa. Desde Defensoría del Consumidor aseguraron que seguirán haciendo el control de "precios cuidados" como de los "esenciales" con agentes propios.

Alicia Chalabe, de la asociación civil Codelco, comentó a El Tribuno de Jujuy que "lo que se anunció no va a provocar alivio. La medida es más efectista que práctica porque la mayoría de los productos que integran el listado de precios no están en el mercado de acá y no se distribuyen en los comercios. Por el momento son anuncios, pero veremos cómo se implementa con los supermercados locales".

"Hay que diferenciar que los productos sean básicos y la marca sea comercializable acá. Al no tener el producto acá, no va a estar en góndola y no lo va a adquirir la familia. Lo preocupante del anuncio es qué sanciones se van a aplicar porque al no tener sanciones son vanas promesas. No nos va a servir nada un arroz o una yerba a tres pesos menos que un producto fuera de la lista", añadió la titular de Codelco.

Chalabe también expresó que en los últimos días hubo una remarcación de los precios en los supermercados y que los valores no son confiables. A su vez, que la diferencia que se maneja tanto con los precios de referencia de las regiones del país no corresponden y que deberían ser los mismos precios tanto para NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia.

"La única manera que se tiene de controlar que el acuerdo se cumpla y que se provean de estos productos es establecer las sanciones. La semana pasada no se las difundieron y hoy (por ayer) se reunieron con los empresarios de los supermercados para ver cómo hacían la distribución y sanciones a futuro. Lo que sí dijeron es que a partir del 29 de este mes comenzarían a regir y ver si aparecen o no estos productos", insistió Alicia Chalabe de Codelco.

Garantizan control

Desde Defensoría del Consumidor de la Provincia indicaron que levantarán actas a quienes incumplan con el programa. Es que "precios esenciales" son 62 productos para la provincia, en tanto que los "precios cuidados" son 500 en total, pero cada supermercado puede ofrecer una cantidad acorde a su tamaño.

Exequiel Lello Ivacevich, titular de la Defensoría del Consumidor, indicó que "uno cuando ingresa al supermercado y en cada sucursal se tiene que exhibir cuáles son los productos de precios cuidados que se pueden encontrar en esa sucursal, de manera que son obligatorios los productos que están en el listado y ante su falta corresponde denuncia".

"Lo que nosotros procedemos a hacer es un acta del control de oficio que estamos haciendo. El año pasado hicimos varios procedimientos, aplicamos multas. El año pasado y este año ya llevamos iniciados varios procedimientos. Hay que tener en cuenta que cada vez que se renueva o sale uno nuevo, nosotros vamos a fiscalizar y tenemos que tener actualizados la lista de los productos que son obligatorios", añadió el funcionario.

Estimaciones del inicio

REUNIÓN EN CASA ROSADA / PRESENCIA DE EMPRESARIOS DE CADENAS ALIMENTICIAS.

El empresario Martín Cabrales, responsable de una reconocida marca de café, advirtió que los llamados “precios esenciales” estarán vigentes en la medida que “se mantengan las variables económicas”.

“Me gustaría ver reformas positivas”, precisó el empresario, quien aseguró que “es bueno” el plan de precios lanzado.

El empresario se expresó al llegar a Casa Rosada para participar de una primera reunión del Gobierno nacional con los responsables de distintas compañías alimenticias, con los cuales se alcanzó el acuerdo de “precios esenciales”.

El café no forma parte de los “productos esenciales”, dado que su cotización es en dólares y se comercializa en pesos, según precisó el empresario en breves declaraciones a la prensa.

“Los precios se sostendrán en la medidas que se mantengan las variables económicas”, aseguró Cabrales.

Además, explicó que “las negociaciones fueron de a uno” entre el Gobierno y los empresarios, tras sostener que “el café es un producto dolarizado” que no fue incluido en el plan de precios que comenzó a instrumentarse en la víspera.

Cabrales destacó que el plan lanzado “no solo” es el de la canasta de precios esenciales, sino también el “ahora 12 y los créditos de Anses”.

Los representantes de Arcor, Ledesma, Adeco y Copal, fueron los primeros en llegar a la sede gubernamental para reunirse con el presidente Mauricio Macri y el ministro de la Producción, Dante Sica.

RAMÓN SAN PEDRO, JUBILADO

Para mí aumentaron mucho las cosas en los últimos meses. Lo que más consumo es pan, carne, leche y yerba. Uno tiene que buscar precios más accesibles y si no hay no te queda otra que llevar lo más caro. Yo veo que en el supermercado es un poco más accesible que en los barrios, lo que compro ahí y noto la diferencia es en la yerba.

FRANCISCA MARTIARENA, JUBILADA

Están por las nubes los precios. Lo que más compro son los lácteos, pastas secas y aceites. A mí me alcanza muy poco el dinero porque vivo yo y mi marido y uno de mis hijos y él me da una mano para la comida. A veces está más barato en los barrios que en los supermercados, yo compré un yogur y noté que están más caros aquí.

GLORIA GARCÍA, EMPLEADA, INDEPENDIENTE

Está todo carísimo y tenés que buscar precios. En un lugar sale un precio y en otro mucho más caro, la diferencia puede ser hasta de $ 30 o $ 40. Como todos, busco precios. Lo que se consume más es el pan, leche, harina, arroz, café, aceite, todo lo básico. En el supermercado es más caro que en los barrios, salvo las ofertas.

RAQUEL CASTILLOS, EMPLEADA

Hay veces que no se encuentra el listado de “precios cuidados” a la vista o sino los precios tienen un tamaño minúsculo. Los precios esenciales me parecen bien, siempre y cuando se cumplan. Me pasó de hacer compras en los supermercados y si no estás atento, no es el mismo el precio que está en la góndola con el de caja.