El Gobierno no quiere los acuerdos con "cláusula gatillo"

Por Lucas Delgado

En la reapertura de la negociación salarial entre el Gobierno y los gremios estatales no hubo grandes avances para los reclamos de la dirigencia sindical. Se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 18, pero el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, dijo que el Gobierno no está en condiciones de implementar una "cláusula gatillo" en los acuerdos salariales, aunque sí reuniones frecuentes para que se analice los índices inflacionarios y su relación con los sueldos del sector.

Mañana se analizará la marcha de las liquidaciones salariales de abril y las posibilidades de que el Gobierno atienda otras de las exigencias del Frente Amplio Gremial, que el aumento otorgado en marzo del 10% sea retroactivo a febrero, cuando comenzó a cobrar la recomposición el sector docente.

Cabana Fusz (también estuvo en el encuentro el ministro de Hacienda, Carlos Sadir), dijo que "se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles para determinar si se puede o no retrotraer a febrero el 10% de aumento, y el urgente blanqueo de los montos que se habían pagado en octubre del año pasado, que eran sumas fijas".

Además de la retroactividad de la recomposición y la "cláusula gatillo", el FAG había propuesto que se evalúe la posibilidad del pago de un bono de 2 mil pesos, tal como lo dispuso el Gobierno nacional para sus empleados. Esto también se abordará mañana, al igual que temas como el pase a planta permanente de trabajadores contratados.

Con respecto a la devolución de los descuentos salariales por los días de huelga, el ministro de Trabajo señaló inflexible que "en conjunto en el Gobierno de la Provincia determinamos que no se devuelven los días de paro descontados"

Por otra parte, los gremios también hicieron conocer sus posturas. Susana Ustarez, de Apoc, declaró que "la única respuesta contundente del ministro de Hacienda fue que no van a firmar la cláusula gatillo porque la Provincia no puede responder en esos términos. La inflación nos atropella todos los días. Hemos dejado planteado que la liquidación de abril no puede ser la misma que la de marzo, tiene que haber una retroactividad a febrero, sumada a la consideración de un bono", criticando la demora en el blanqueo de adicionales pagados en octubre último.