Un sentido homenaje a Tomás Lipán en su pueblo

"La pecera" como muchos purmamarqueños la recuerdan se convirtió ahora en una fuente renovada con luces de colores y esculturas que homenajean a dos destacados personajes de la historia y de la cultura de Purmamarca como el cacique Viltipoco y el cantautor Tomás Lipán, que asistió a la inauguración de la obra para cantarle a su pueblo natal.

En un día muy particular, Sábado de Gloria, los vecinos y una gran cantidad de turistas se reunieron en la plaza 9 de Julio cerca de las 18.30. Los que pudieron se ubicaron en las sillas dispuestas para el evento, mientras que otros ocuparon distintos espacios rodeando la fuente refuncionalizada.

Tomás Ríos, conocido como Tomás Lipán, llegó de manera puntual con el poncho marrón agitado por las brisas del viento, cargando su guitarra al hombro y dispuesto a regalar algunas canciones de su más distinguido repertorio. Ante un público ansioso empezó a cantar acompañado de sus músicos.

"Otra! Otra!", se escuchaba en cada rincón luego de unos minutos de actuación, pero sin demora se dio paso al acto protocolar donde el padre Abraham Pereyra bendijo las esculturas, se descubrió una placa conmemorativa y luego se realizó un sentido homenaje en vida. Fue entonces cuando el comisionado, Oscar Tolaba, hizo entrega de un diploma a Tomás Lipán en reconocimiento a su trayectoria como artista y por representar a Purmamarca no sólo en el país sino a nivel mundial.

LOS HACEDORES / ALUMNOS DE PURMAMARCA Y MAIMARÁ QUE REALIZARON LAS ESCULTURAS.

Emocionado, Tomás recibió la distinción y estrechó fuertemente las manos del jefe de la comuna. Con la mirada dirigida hacia la obra de arte hecha en su propio nombre, brindó palabras emotivas que lo dejaron al borde de las lágrimas por aquellos recuerdos que vinieron a su memoria y por casi no creer que desde ahora una escultura suya permanecerá para siempre en la plaza del lugar que lo vio crecer.

"Gracias Oscar, gracias Palito, gracias a todos por estar. Viernes 17 de agosto de 2018, unos alumnos del Bachillerato 18 y de la Escuela Técnica de Maimará me hicieron llegar esta nota como pidiendo autorización para poder realizar esta escultura y la firman ellos junto al señor comisionado de este querido pueblo. Gracias por esta iniciativa", expresó Tomás con la voz cortada por la emoción.

"Creo que uno no es merecedor de un homenaje de esta naturaleza, pero cuando uno piensa en los que nos han precedido están en el corazón y en la mente nuestros abuelos, quienes han hecho grande este pueblo. Estando en la plaza se me vienen a la memoria muchos de ellos pero no me quiero olvidar de ninguno", resaltó.

"Son momentos que nos regalan Tata Dios y la Pachamama", sostuvo Tomás aún emocionado luego de cerrar el acto nuevamente con el canto de su música y su voz especial, aquella que la llevó a recorrer muchos escenarios del espectáculo y de la vida. Antes de irse el cantautor purmamarqueño, que empezó cantando en los actos de la escuelita 21 y tocando en la banda de sikuris Santa Rosa de Lima de Purmamarca, tuvo tiempo de sacarse una gran cantidad de fotos con sus admiradores, amigos y vecinos del pueblo que lo fueron a ver y también turistas que lo reconocieron por su canto.

Acción conjunta entre la Comisión Municipal y estudiantes

El comisionado de Purmamarca, Oscar Tolaba, comentó que la obra se trata de la refuncionalización de la fuente de la plaza 9 de Julio que incluyó refacciones en las conexiones de agua, colocación de luces de colores y por supuesto las 2 esculturas, una de Tomás Lipán y otra del cacique Viltipoco. Asimismo señaló que se tiene planificado colocar la escultura en homenaje a Barbarita Cruz.

El proyecto interinstitucional fue una acción conjunta entre la Comisión Municipal de Purmamarca, estudiantes del Bachillerato 18 “Héctor Hugo Cazón” y alumnos de 6º año de la Escuela Técnica Nº 1 de la localidad de Maimará, ambos guiados por sus docentes y directivos.

“Fue muy lindo haber visto que los chicos puedan hacer las esculturas con una técnica novedosa y los trabajos de la refuncionalización de la fuente. Nosotros siempre estamos a disposición para hacer este tipo de proyectos y colaborar con las instituciones que tienen mucho entusiasmo de trabajar juntas”, detalló Tolaba.

“Creemos que los chicos tienen que tener su espacio y en este sentido necesitan recursos para poder trabajar y es importante que como municipio los apoyemos. Agradezco todo su esfuerzo y estoy feliz de que en 10 años vuelvan a la plaza, tal vez con sus hijos, y sientan el orgullo de haber puesto sus manos en este reconocimiento que era muy importante hacerlo en vida para Tomás Lipán, a quien agradezco mucho por haber venido y cantar”.