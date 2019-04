"En el Ejército hay de 360 a 400 solicitudes para ir a la Antártida"

¿El impacto del cambio climático se aprecia en la Antártida?

Hay lugares en que se siente más porque ha empezado a llover, como más al norte de la península pero en la base Belgrano gracias a Dios está todo congelado, nieva mucho, sigue todo normal. Más que todo es cíclico, no soy el más capacitado para hablar de este movimiento pero uno habla con científicos que han hecho glaciología y demás y dicen que es normal. Ya (Carl Anton) Larsen decía hace más de cien años que él notaba principio de descongelamiento en la barrera de hielo así que es cíclico, quizás no lo volvamos a ver si se vuelve a congelar.

Hay que cuidar esos lugares para que no llegue la contaminación...

Nosotros dentro de la capacitación que tenemos, la Dirección Nacional del Antártico nos forma en el cuidado del medio ambiente y hacemos muchas actividades entre las que figura recolectar la basura, la reciclamos, en cada base la seleccionamos y la preparamos como está ordenado a nivel internacional y la replegamos hacia el continente cuando va el barco.

CAMPAÑA ANTÁRTICA / PERSONAL REALIZANDO DISTINTAS ACTIVIDADES.

¿Pero llega el impacto desde los continentes?

No. No hay nada que llame la atención. Gracias a Dios no, se cuida mucho desde todos los países, cada base tiene un sector de responsabilidad muy grande. Hay zonas de área protegida donde únicamente entran los científicos que van a trabajar, eso está a nivel internacional. La gente cuando va de turista puede bajar de a 20 en algunos lugares, si bien ha incrementado mucho el turismo pero se respeta y se difunde mucho porque nosotros andamos siempre patrullando.

Y así como se habla de las Malvinas, aunque sea en otro ámbito, ¿ven que en el país se difunde o reconoce la labor en la Antártida?

Nosotros en el Comando Antártico Conjunto todos los martes y jueves recibimos colegios donde les damos una videoconferencia con el personal que está en la base. A veces nos llaman de las provincias y nos dicen "miren queremos la posibilidad de hacer una videoconferencia con la base que ustedes nos digan", nos llaman, nosotros hablamos y les decimos "miren conéctense con tal jefe de base" y hacen la videoconferencia. Estamos abiertos a brindar el apoyo que nos piden muchos colegios de distintas provincias. El profesor de Geografía si les interesa llama y lo recibimos con los brazos abiertos.

¿Entonces las nuevas generaciones tienen conciencia de las acciones que se hacen desde el país en el continente blanco?

Sí, tienen conciencia. Creo que todo depende de las ganas de ese profesor o maestro de interiorizarse un poquito más, muchos nos llaman y creen que está lejano y cuando les abrimos las puertas se sorprenden. Yo les decía a un chico "nosotros estamos para ustedes". Las fuerzas armadas están para cumplir en este caso con la parte logística, educativa y de apoyo a la ciencia. Estamos para defender la patria pero también para que nos conozcan y sepan que es una de las tantas cosas que hacemos en bien de nuestro país y de todos los argentinos.

¿Y hay mucho interés entre los militares para postularse e ir para allá?

Sí. Las tres fuerzas armadas incorporan de distinta forma, la base Orcadas que es de la Marina, los preselecciona y los tiene desde principios de año. Nosotros, el Ejército, de entre 360 y 400 solicitudes -por ahí ha llegado a 500-, seleccionamos a 60 personas entre oficiales y suboficiales. Deben tener un puntaje entre 95 y 100, no poseer sanciones disciplinarias y la salud impecable. Hacemos una buena preselección donde la gente durante 9 meses hace una capacitación individual específica. Por ejemplo, al mecánico de instalaciones que es el plomero, el electricista le enseñamos a manejar los motores, los generadores y un montón de cosas más, los cocineros hacen cursos con chef que tenemos. Les enseñamos a manejar motos, vehículos a oruga, a hacer patrulla, a preparar las motos, los trineos para llevar las cargas, está el carpintero que trabaja muchísimo en la base. Así que durante 9 meses tenemos eso y durante un mes con la Dirección del Instituto Antártico la capacitación de medio ambiente, política antártica y un montón de cuestiones que no se conocen y hay que tener muy en cuenta cuando uno va a la Antártida como que no hay que pisar un lugar complicado, no hay que entrar a la zona protegida, hay que respetarlo y hacerlo respetar.

¿Se va una sola vez en la vida o va rotando y se vuelve?

Yo he ido varias veces, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que ese hombre tuvo un buen desempeño lo podemos volver a llamar y vuelve a ir. Si ha tenido buen desempeño una o más veces eleva para ir con familia y entra en una selección de familias: es un premio importante porque a la esposa se le paga sueldo y también el suplemento antártico y al marido también, y los chicos conocen un lugar al que ir hoy a hacer turismo está arriba de 15.000 dólares los diez días.

¿Hay auroras australes todo el año?

Las auroras australes se ven en la base Belgrano 2, son fenómenos luminosos que están entre los 100 y los 1.000 kilómetros de altura y se producen por un choque de protones y neutrones, ahí baja la temperatura y se ven en la noche polar. Son hermosas. En Belgrano, desde 1.500 a 1.300 kilómetros de llegar al Polo hacia el Sur, van cambiando de color y ya en el Polo son de un color soñado, plateado con un poco de amarillo y con verde y rojo, duran desde pocos minutos hasta varias horas. El problema es que después que se van no nos podemos comunicar con el continente porque queda todo el cielo cargado eléctricamente y estamos básicamente tres días donde podemos hablar por radio nada más y con interferencia.

¿Eso van a "cazar" los turistas?

No, ahí no llegan los turistas, no es posible. Turistas sólo en el norte de la península: base Carlini, van a la base chilena Frei, en la isla 25 de Mayo hay muchas bases.