El Frente Justicialista tiene a Julio Ferreyra como candidato

El Frente Justicialista presentó ayer, a horas del cierre de las listas, a su candidato a gobernador para las elecciones del 9 de junio. Y tal como había trascendido antenoche y en la madrugada de la víspera, se trata de Julio Daniel Ferreyra, quien tendrá como compañero de fórmula al actual intendente de El Carmen, Adrián Mendieta.

En diálogo con la prensa, el exdirector del Registro Civil de Jujuy, dijo que su candidatura "la decidimos en el día de hoy. Mi compañero de fórmula es el amigo Adrián Mendieta. Para mí esta decisión es bastante traumática, porque hasta ayer estuve trabajando con otro grupo de gente, al cual respeto profundamente", aseguró.

Ferreyra, que estaba en el frente "Confiar Jujuy", comentó que fue una jornada difícil. "Esperé hasta las últimas horas de ayer (martes) y me encontraba en dos situaciones: con el otro grupo de gente sabía que no iba a poder llegar y eso significaba irme a mi casa y defraudar a mucha gente, o aceptar el ofrecimiento del justicialismo. Debo aclarar que soy afiliado al PJ y creo que estos son tiempos de jugarse, por eso acepté formar parte del Frente Justicialista", remarcó.

BINOMIO / JULIO DANIEL FERREYRA Y ADRIÁN MENDIETA SERÁN LOS CANDIDATOS DEL FRENTE JUSTICIALISTA.

El exfuncionario del actual Gobierno y del anterior dijo que a la mañana estuvo reunido con los dirigentes del PJ, entre ellos el presidente Rubén Rivarola, y pudo expresarle sus pensamientos.

Con respecto al alejamiento de "Confiar" dijo que "el otro grupo estaba en una postura muy inflexible con respecto a la distribución de cargos y sólo se aspiraba a que entren unos cuantos diputados. A mí la gente me pide ser gobernador y yo tengo que hacer lo que le gente me pide".

También expresó que se dirigió personalmente hasta el domicilio de Vicente Casas para comunicarle que dejaba su espacio político, pero no fue atendido. "Con el otro grupo no tenía posibilidades de llegar y brindarle soluciones a la gente que hoy está atravesando momentos difíciles y no tiene cómo llegar a fin de mes", subrayó.

GRAN APOYO / NUMEROSOS SIMPATIZANTES ASISTIERON AL ANUNCIO DE LA FÓRMULA DEL JUSTICIALISMO JUJEÑO.

Ferreyra dijo que no cambió en absoluto su manera de pensar y que de ser elegido gobernador tendrá un solo amo y será el pueblo de Jujuy. "Vamos a luchar contra la corrupción, la pobreza, no prometo grandes cosas porque la situación de la provincia es grave, por donde se mire está llena de deudas. Voy a terminar con los funcionarios ricos y la gente pobre, no acepto de ninguna manera que un niño se vaya a dormir sin haber cenado. Garantizo darle solución a los problemas de la gente de Jujuy", subrayó.

Por su parte, Mendieta, candidato a vicegobernador, dijo que "tomé la decisión de dar un paso al costado y conversar con otros sectores para poder dar pelea a la situación que hoy atravesamos. Esta es una decisión en conjunto con distintos sectores del justicialismo y con la Liga de Intendentes, donde lo único que se busca es la unidad", dijo.

REFERENTE / ALBERTO MATUK TAMBIÉN SE SUMÓ AL FRENTE.

Mendieta aseguró que la fórmula que integra con Ferreyra "es muy competitiva y que era un pedido de la gente".

También agregó que "cuando se empiecen a conocer los candidatos a intendentes, la mayor parte son nombres nuevos que van a salir a jugar con mucho compromiso. Además, hay una gran participación de los jóvenes dentro de las listas y le damos gran participación a la mujer, ya que vamos a tener varias candidatas", apuntó.