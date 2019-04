Se cumplió la audiencia preliminar del juicio oral

TRIBUNAL CRIMINAL 3 / PRESIDIDO POR RAMÓN PUIG Y LAS VOCALES CAROLINA PÉREZ ROJAS Y MARÍA ALEJANDRA TOLABA.

Se cumplió ayer en el Tribunal en lo Criminal Nº 3, la audiencia preliminar del juicio oral y público correspondiente al expediente Nº 131/16 caratulado "Carlos Nolasco Santillan; Yolanda Ester Canchi; Santiago Seillant; Adrián Alberto Mirkin; Alberto Emilio Jesús Arias y Álvaro Martín Sandoval por supuesta autoría de usurpación, Ciudad".

Ante el secretario del Tribunal, a cargo de Nicolás Besín Calderari, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Delia Filomena Ortiz, quien no planteó nulidades, ni opuso excepciones, manifestando conformidad con las pruebas ofrecidas oportunamente solicitando se provea la misma y la prosecución de la causa.

Por su parte, el defensor técnico Carlos De Aparici solicitó la suspensión del juicio a prueba para su asistida, Yolanda Canchi; en tanto, los letrados Mario Culcuy y Romina Emilce Zarza, defensores de los demás imputados, presentaron, por escrito, un planteo de nulidad y otro de excepción.

El trámite de la causa continuará ahora con la vista que los jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Mario Ramón Puig -presidente de trámite-, Ana Carolina Pérez Rojas y María Alejandra Tolaba, correrán a la Fiscalía para que se expida sobre los planteos formulados por los abogados defensores Culcuy, Zarza y De Aparici.

Posteriormente, el Tribunal resolverá sobre los mismos.

Los hechos

Los sindicalistas están acusados como supuestos autores del delito de usurpación, por los hechos ocurridos el 5 de mayo de 2015, cuando, junto a un número indeterminado de personas, habrían ingresado de manera violenta a un inmueble ubicado en barrio Bajo La Viña de San Salvador de Jujuy, propiedad de la familia Issa, tomando posesión del mismo donde procedieron a instalar carpas y estacas.

Respecto a la Audiencia Preliminar, que el artículo 390 de Código Procesal Penal de la provincia establece que en la misma se tratan temas referidos a las pruebas que las partes utilizarán en el debate y el tiempo probable que durará el mismo, la validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria que deban ser utilizados y las nulidades que pudieren existir, las excepciones que no se hubiesen planteado con anterioridad y las diligencias a realizar en caso de que las partes soliciten una investigación suplementaria, estableciendo su objeto y tiempo de duración.

Expresión de respaldo al “Perro”

Un centenar de trabajadores municipales, vecinos de Campo Verde y otras representaciones de organizaciones sociales, se autoconvocaron en la mañana de ayer para brindar su apoyo al dirigente gremial Carlos “Perro” Santillán.

Luego de terminada la audiencia, junto al líder del Seom Jujuy marcharon por calles de la ciudad para finalmente, y como lo hacen cada miércoles, apostarse frente a Casa de Gobierno donde se realizó un acto en el que se escucharon palabras de algunos oradores. Carlos Santillán agradeció “a los compañeros que se han movido y fueron a la primera declaración de este juicio, y remarcar que nosotros no cometimos ningún delito porque no poseemos ningún terreno, ni tenemos intereses personales en ellos. Agradezco toda la solidaridad que hemos tenido del país, del extranjero, a nuestros compañeros en Jujuy, y a los universitarios que se han manifestado. También quiero decir que no tenemos miedo, porque si nos quieren meter preso, que lo hagan. Sabemos que de la calle no nos van a sacar”.