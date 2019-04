Hacer asado para una familia tipo cuesta desde los $ 1.570

Restan sólo cinco días para celebrar el Día del Trabajador este 1 de mayo, por lo que algunas personas ya planifican reunirse en familia para festejar la fecha a fin de compartir el tradicional asado. También están quienes optan por preparar un locro o deciden salir a comer al aire libre. De acuerdo con los precios que se manejan en nuestra capital, realizar un asado para una familia tipo puede llegar a tener un costo mínimo de $ 1.570 y dependiendo de los gustos de los comensales, el valor puede alcanzar los $ 2.300 o más.

Para orientar a los ciudadanos jujeños, El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento de dos presupuestos: uno económico y otro para los más exigentes, teniendo en cuenta el costo de la carne, bebidas, ensaladas, carbón, pan y postre.

Nuestro diario corroboró que los valores de la carne varían notoriamente, por ejemplo, el kilo de un corte de asado en una carnicería del barrio San Francisco de Álava, indica que 1 kilo de costilla se puede conseguir desde los $ 200. Sin embargo, en la zona céntrica se puede llegar a pagar hasta $ 290 el kilo.

Ahora, si se quiere calcular cuánto costará preparar asado para una familia tipo, por cada persona correspondería 500 gramos de carne, en tanto que se deberá comprar 2 kilogramos de costilla a $ 400, 2 kilos de vacío a $ 540 y si se desea 1 kilo de chorizo (común) que ronda los $ 120, esto lleva a un gasto de $ 1.060. Además, se agregan el postre, las verduras para la ensalada (tomates, cebolla, limón y lechuga) papa, pan y el carbón, por lo que se calcularía alrededor de los $ 400 en gasto.

Otro producto que no puede faltar en la mesa son las bebidas, un relevamiento efectuado en un supermercado céntrico determinó que una gaseosa de segunda marca de 2,25 litros alcanza los $ 35, mientras que un vino en botella de 1 litro roza los $ 75, calculando para una familia tipo implicaría un gasto de $ 110.

Para redondear, un asado "bien económico" puede costar $ 1.570 aunque, si los gustos son de mejor calidad y la cantidad a consumir es mayor, ese valor puede llegar a ser de $ 2.300 o más.

Otros productos necesarios

Las verduras, el pan y las bebidas son los productos esenciales que no pueden faltar a la hora de compartir un asado. En el mercado de Concentración y Abasto de la capital, los puesteros venden el limón para condimentar la ensalada, por 3 unidades a $ 10, cebolla $ 20 el kilo, lechuga crespa o repollada a $ 30 el kilo, papa $ 15 el kilo y tomate a $ 45 el kilo. En cuanto a las bebidas, un vino en botella de primera marca roza los $ 300 y uno de segunda marca a $ 75, en tetrabrick llega a los $ 50 y uno económico a $ 40. Una gaseosa de 2,25 litros de primera marca ronda los $ 75 y otra a $ 30, mientras que una gaseosa de 3 litros llega a los $ 121 y la más económica a $ 60.

Son pocas las reservas de carne para celebrar la fecha

Son varias las carnicerías que ya empezaron a lucir sus ofertas para que la familia disfrute de un rico asado el 1 de mayo.

Una carnicería ubicada en calle Gobernador Tello y Carlos Gardel tiene de oferta los 3 kilogramos de asado a $ 600, que incluye 1 kilo de marucha, costillas y chorizos. “Vendemos linda carne de novillito, el kilo de costillas, vacío y tapa de asado ronda los $ 290, chorizo a $ 180 y el especial a $ 215, mientras que la morcilla está a $ 180 el kilo”, mencionó la vendedora María Carrillo.

Por otro lado, sostuvo que algunas familias optan el Día del Trabajador por comprar carne para preparar el tradicional plato de locro. Es por eso que detalló que el negocio ofrece el kilo de cuerito a $ 75, tripa gorda a $ 130, los 100 gramos de panceta a $ 40 y chorizo español a $ 30.

En cuanto a las ventas, indicó que disminuyeron notoriamente, “hasta el 15 hay ventas y después aminora bastante, la gente lleva muy poco”, sostuvo.

Por su parte, el encargado Bautista Calisto, de una carnicería ubicada en la avenida Eva Perón y calle Libertador, mencionó que el asado en general ronda entre los $ 270 a $ 280. “Realmente no se están haciendo reservas de carne para el Día del Trabajador. Hoy en día cuesta lo mismo hacer un asado y un locro”, especificó.

En una carnicería del barrio San Francisco de Álava, su dueño Ricardo Calisaya, expresó que las ventas este año empezaron a ser complicadas, “se vende menos que antes, debido a que subió mucho el valor de la carne y eso hace que la gente lleve menos”, indicó.

A su vez, destacó que las familias ya no hacen reservas de carne, antes te dejaban reservado el asado”, precisó. De esta manera, detalló que ofrecen el kilo de costilla a $ 200 y $ 220, vacío $ 270, tapa de asado $ 270, chorizo común $ 120, chorizo especial $ 180 y morcilla a $ 180.

Otra carnicería de la zona ofrece la oferta de 3 kilogramos de asado a $ 350, que incluye costillas y marucha. Su dueño, Agustín Rojas, mencionó que tiempo atrás, algunas empresas y familias ya empezaban a hacer las reservas de carne para preparar el asado el 1 de mayo, “ahora no es así, las ventas han bajado mucho”.

Por otro lado, en el mercado central ubicado en el centro de la capital, se pudo conocer que los precios varían a comparación de las zonas barriales.

El tradicional locro

LOCRO, OTRO PLATO DEL 1 DE MAYO

Son varias las familias que ya empezaron a comprar en la jornada de ayer algunos ingredientes para preparar el tradicional locro. En el mercado de Abasto ubicado en la capital, uno de los vendedores, Reynaldes Chávez, detalló que los huesos salados tienen un valor de $ 80 el kilo, tripa gorda $ 150, cuerito $ 90, la panceta $ 35 los 100 gramos, el chorizo colorado cuesta $ 35 cada uno, el keperí a $ 280, las alitas de pecho a $ 200 y el rabito a $ 135.

Por su parte, el vendedor Martín Miranda indicó que las ventas de carne hasta el momento se mantienen.

Las opiniones

Adrián Rodríguez, trabajador

Pienso que el Gobierno nacional está equivocado al decir que las familias podrán comer asado a $ 150 el kilogramo. No me daré el gusto de comer asado el Día del Trabajador, es imposible.

René Avilés, jubilado

Soy jubilado y no tengo grandes expectativas para este 1 de mayo. Está todo caro, no podré darme el gusto de comer asado. Ahora la inflación y la economía son muy complicadas para todos.

Marta González, docente

Yo no suelo preparar asado pero mi familia sí, el Día del Trabajador festejaré comiendo asado en Ledesma. Gracias a Dios en mi familia trabajamos todos y podemos salir adelante.