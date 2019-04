Milagro Sala afronta un nuevo juicio oral y público

La dirigente social Milagro Sala afrontará un nuevo juicio oral y público, será el cuarto en la justicia ordinaria y empezará esta jornada a las 8.30 en la sala de audiencias del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

Sala llega a estas instancias judiciales acusada de protagonizar una supuesta agresión que sufriera el dirigente social, ya fallecido, Cristian César "Luca" Arias, hecho ocurrido en dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia, en el año 2006.

El Tribunal, integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas (presidente de trámite), Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir, enjuiciará a Milagro Amalia Ángela Sala por la supuesta autoría del delito de "lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas".

De acuerdo a la requisitoria de elevación a juicio de la causa, el 3 de julio del 2006 en horas de la noche, Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias "Luca", mantenían una reunión con el entonces ministro Luís Consentini, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

En un momento dado, mientras se desarrollaba el encuentro entre Maidana, Arias y Consentini, este último recibió una llamada a su celular, motivo por el cual se levantó y retiró del lugar.

En ese instante, se escuchó la voz de la inculpada Milagro Sala, quien sabiendo que la víctima se encontraba en ese lugar, ingresó junto a otras veinte personas aproximadamente, cuya identidad se desconoce, insultando a Arias y gritándole "esta vez no te vas a escapar..., vos querés matar a mi familia", a lo que la víctima le respondió: "Estás equivocada, yo no me meto con la familia".

Luego la acusada y sus acompañantes habrían empezado a increpar a Arias y Maidana con golpes de puño y con una barra gruesa que se encontraba en la oficina, que servía de barral de una cortina, mientras Milagro Sala le gritaba a la víctima: "Te vas a morir y tu familia también".

Tras haber terminado la agresión, todos los atacantes se retiraron del lugar dejando a "Luca" Arias tirado en el piso.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima sufrió traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda, esperándose lesiones residuales. Cómo fiscal de Cámara se desempeñará Sergio Marcelo Cuellar, y la secretaría del Tribunal estará a cargo de Felicia Ester Barrios. La defensa de la dirigente social será ejercida por los Luís Hernán Paz y Paula Álvarez Carrera.

"Igual me van a condenar"

"Por más que me absuelvan, igual me van a condenar", declaró Milagro Sala en un video que hizo público a través de redes sociales, y denunció "que el Tribunal no aceptó las pruebas ni los testigos que presentaron sus abogados".