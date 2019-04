Madonna presenta hoy el video "Medellín"

A través de un evento exclusivo televisado a nivel mundial en MTV y uniendo a los fans en redes sociales con el HT (hashtag) #MADONNAxMTV, Sway Calloway y el DJ británico Trevor Nelson presentaron “MTV Presents: Madonna Live”, un programa exclusivo con Madonna para estrenar el video musical de “Medellín”, además de presentar una sesión de preguntas y respuestas con fans desde Londres y conexión a eventos alrededor del mundo en Milán, São Paulo y Nueva York.

El tan esperando 14° álbum de estudio de Madonna, “Madame X”, se lanzará el próximo 14 de junio a nivel mundial. ‘Madame X’ ya está disponible para pre orden, incluyendo la descarga de “Medellín”, disponible en todas las plataformas digitales. Canciones adicionales estarán disponibles antes del lanzamiento del álbum.

Influenciada creativamente por vivir en Lisboa, Portugal, durante los últimos años, ‘Madame X’ es una colección de 15 nuevas canciones que celebran la aventura de Madonna con la música y la cultura latina, así como otras influencias globales. Cantando en portugués, español e inglés, los aspectos más destacados en el álbum incluyen ‘Medellín’, que fue co-producida por Mirwais y captura el espíritu de la ciudad natal de Maluma, la canción antémica ‘I Rise’, la vibra jamaiquina de ‘Future’ con Quavo, y co-producida por Diplo, junto con el innovador sonido en la producción de Mirwais en ‘Dark Ballet’. Grabado durante 18 meses en Portugal, Londres, Nueva York y Los Ángeles, Madonna colaboró en ‘Madame X’ con el productor Mirwais desde hace mucho tiempo, así como con los productores Mike Dean y Diplo, entre otros.

"Lisboa es donde nació mi disco", dice Madonna. "Ahí encontré mi tribu y un mundo mágico de increíbles músicos que reforzaron mi creencia de que la música a través de todo el mundo está verdaderamente conectada y es el alma del universo".

“Madame X” tendrá una versión estándar y deluxe del álbum, así como ediciones especiales en vinil y cassette. Más detalles sobre el álbum, videos y presentaciones serán anunciados en las próximas semanas.

La lista completa de canciones de “Madame X” es: “Medellín” con Maluma, “Dark Ballet”, “God Control”, “Future” con Quavo, “Batuka”, “Killers Who Are Partying”, “Crave” con Swae Lee, “Crazy”, “Come Alive”, “Extreme Occident” -sólo versión Deluxe-, “Faz Gostoso” con Anitta; “Bitch I’m Loca” con Maluma; “I Don’t Search I Find”, “Looking for Mercy”b -sólo versión Deluxe- y “I Rise”.