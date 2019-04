Buscan a estudiante  esperanceña  que desapareció al salir ayer del colegio

La policía realiza un amplio operativo para dar con el paradero de una estudiante que desapareció ayer al salir del colegio secundario al que asiste. Tras constatar que su hija no llegó a su hogar, el padre identificado como Cristián C., se dirigió a la Seccional 25 de aquella localidad, donde radicó la correspondiente denuncia. Por jurisdicción, las actuaciones fueron giradas a la Seccional Novena de San Pedro de Jujuy, donde se activó el protocolo de búsqueda, dando participación a las distintas dependencias y organismos competentes. Cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de la menor, la policía solicita comunicarse al número de emergencia, al teléfono fijo de la Seccional Novena 033888- 24 2018, o a la comisaría más cercana al domicilio.

La menor fue identificada como Priscila Elizabeth Camacho (15), domiciliada en el sector de las 30 viviendas de la localidad de La Esperanza. Mide un 1,40 m de altura, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello largo de color negro, tiene un piercing en el lado derecho de la nariz, no presenta cicatriz ni tatuaje. Se informó que la última vez que se la vio, vestía el uniforme del colegio secundario Nº 14, pantalón de vestir de color gris claro, una chomba de color blanca con cuello celeste, con el logo del colegio bordado, un camperón de color rosado y llevaba una mochila de tela tamaño pequeño de color negro liso sin inscripciones.