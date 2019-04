Palma Sola homenajeó ayer a su Santa Patrona

La localidad de Palma Sola celebró ayer sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Valle, en un día gris y lluvioso que no impidió que los devotos estuvieran acompañando a la imagen. Luego de la salva de bombas, se sirvió chocolate en la plaza y se realizó el acto protocolar presidido por el gobernador Gerardo Morales y el intendente Fernando Agüero. La misa tuvo lugar en las afueras del edificio municipal, no en la Vicaría como estaba previsto, y fue presidida por el párroco de Palpalá, Padre Ián, ya que el obispo Daniel Fernández no pudo asistir. Luego se realizó la procesión por la avenida Roberto Domínguez, con la imagen patronal y otras visitantes.

El gobernador y el intendente firmaron un importante convenio por obras, y a su vez se presentó el camión adquirido en un valor de 3 millones de pesos. Entre los invitados estuvo la flamante Campeona Mundial de Boxeo, Brenda "La Pumita" Carabajal, quien fue declarada como "Huésped de Honor" y recibió obsequio por parte del jefe comunal palmasoleño. También fue declarado "Huésped de Honor", el gobernador Morales.

Los discursos estuvieron a cargo de Agüero y el gobernador, y del desfile tomaron parte delegaciones escolares, del hospital "Nuestra Señora del Valle", el ballet El Antigal, veteranos de Guerra de Malvinas, delegaciones militares. También realizó su pasaje en un autobomba "La Pumita" Carabajal y al finalizar agrupaciones gauchas de San Salvador, El Fuerte, Villamonte, Nueva Esperanza y Palma Sola.