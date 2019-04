Talleres está listo para jugar mañana

Atlético Talleres está listo para salir a la cancha y ganar a su rival de turno en esta llave playoffs del Torneo Regional. El plantel concentrará para el duelo de mañana, donde jugará frente a La Viña a las 17 en el estadio "Plinio Zabala" en Perico y quien será el encargado de impartir justicia será Gustavo Benitez, junto a los líneas Mauricio Colparis y Pablo Brun, todos de la vecina provincia de Salta.

Después de la autocrítica sobre la dura derrota en el partido de ida, el plantel se enfocó de lleno con mentalidad positiva, se aprecia eso en las practicas, con mucho optimismo, un clima ameno, genera buenas expectativas en los hinchas, que sin dudas va a acompañar en este trascendental encuentro.

Según lo visto en la última practica de fútbol, el "expreso" volvería a jugar con línea de tres en la defensa, con dos cambios en la formación inicial, ingresando el mediocampista Mendoza en lugar del defensor Matías Miguel y el punta Darío Zampini por el volante Milton Blanco, cambiando el esquema ofensivo. Concretamente iría Matías Llanos al arco, línea defensiva de tres centrales, con Mariano Arroyo por derecha, Jorge Serrano como libero y Nicolás Riveros por izquierda, en el medio jugarían Martin Esparza por derecha, doble cinco con Federico Mendoza y Mauricio Vilca, por izquierda el juvenil Mauricio Aguirre, más adelantado jugara Darío Zampini, compartiendo el ataque con el capitán Maximiliano López y el goleador Carlos López.

Una buena noticia para Talleres es que Diego Pascuttini ya está recuperado, por lo menos tendría la posibilidad de estar en el banco de los suplentes para este partido, dependerá de la decisión del técnico Gustavo Módica. Grande es el momento que vive el joven Mauricio Aguirre, titular en el elenco periqueño, el volante dijo que "una semana importante fue, nos preparamos con todo para recibir a La Viña, muy contento por está jugando y rindiendo de buena manera para sumar, trabajamos mucho para la vuelta, el plantel se ve con muchas ganas de revertir el resultado, de poder pasar de fase, es lo que todos queremos y el sueño de todos nosotros es el ascenso, cuesta mucho el camino pero de a poco se hace todo, la llave está abierta".

Además agregó el juvenil "me siento muy bien de vivir un gran momento personal, ya me tocó marcar un gol en la fecha pasada, la verdad que hubiera sido lindo sacar un resultado bueno arriba o ganar, así que muy contento en lo personal, Darío Zampini me lo dijo, que iba a marcar un gol, se me dio y le agradezco mucho, uno aprende de ellos, que hace mucho vienen defendiendo la camiseta. Lo de la gente es muy importante, siempre apoyando, nos hacen sentir bien, eso nos da fuerza, sé que en lo personal voy por un buen camino, pero me falta mucho".