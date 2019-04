El virtuoso charanguista chileno Freddy Torrealba llegó a Jujuy en el marco del Festival "Charangos del Mundo" y de visita en nuestra redacción compartió una amena charla con El Tribuno de Jujuy durante la cual no solo habló sobre el encuentro que finaliza hoy sino también sobre su especial vínculo con el instrumento que lo llevó a recorrer el mundo y a recibir infinidad de reconocimientos.

Hoy a las 16 Torrealba ofrecerá la conferencia titulada "El charango, ícono de la cultura popular chilena" en la Escuela Superior de Música.

¿Cuáles son los objetivos de su visita a Jujuy en el marco del Festival "Charangos del Mundo"?

El objetivo fundamental es compartir, intercambiar sonidos, aprender y entregar lo que uno tiene, es una reciprocidad en la música que a diferencia del deporte no nos hace enfrentarnos sino que nos hace crecer.

¿Cómo es su vínculo con el charango?

El charango es un instrumento que cautiva. Cuando uno se enamora de alguien, no se enamora porque es el mejor, se enamora porque se enamora y en este sentido mi relación con el charango es así, soy feliz tocando, me gusta tocar. Como siempre digo en mis recitales si me llaman a tocar voy, si me pagan mejor, si no me pagan igual voy y si no me llaman llego solo... Mientras pueda tocar está bien. En los 40 años que llevo con la música todavía no tengo que ir a tocar, quiero ir a tocar.

¿Conocía Jujuy? ¿Estuvo aquí en alguna otra ocasión?

Sí conocía Jujuy pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Conozco Jujuy a través de Jaime Torres, de Ricardo Vilca, por sus músicos, por el arte que fluye desde acá, siempre ha estado en mi lenguaje musical. La primera canción que toqué en mi vida de niño fue "El Humahuaqueño" con un solo dedo en la guitarra y hace unos días fuimos a Humahuaca y entendí muchas cosas. 45 años después, estar ahí fue algo inexplicable, aún no puedo expresarlo con palabras.

¿El charango es algo exótico en el resto del mundo o ya se está incorporando a la cotidianidad de los músicos?

Las dos cosas, hay dos cosas. Sí, el charango se ve como un instrumento exótico aunque sea un instrumento con 400 años de historia, es un mestizo igual que nosotros y en el mundo salió de la zona andina y se expandió hasta Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, luego México y después pasó a Europa y allá se volvieron locos los franceses, los alemanes. Hoy los japoneses, los chinos alucinan con el instrumento, donde llega te cautiva. El charango ya tiene ribetes internacionales, mundiales porque en cualquier parte del mundo te vas a encontrar con un charango y con diferentes formas de ejecutarlo también.

¿Hay prejuicios con el charango?¿Se lo ve solo como un instrumento para música tradicional?

En Bolivia el charango es patrimonio pero ya debería ser patrimonio de la humanidad. Cuando lo conocí no sabía nada del Antiplano, era un niño de Santiago y siempre lo vi como una cajita de música. Con todo el respeto por lo que significa lo tradicional, no soy un charanguero atado a la tradición, sino que soy alguien que encontró un instrumento con el que puedo tocar cualquier cosa, es lo bello que tiene el charango, se puede hacer desde música clásica hasta tango, es dúctil, es moldeable, es la compañera ideal, porque yo al charango lo llamo "charanga", adhiriendo a los tiempos que vivimos en Chile y en el mundo con la reivindicación de los derechos de la mujer y la importancia de la inclusividad.

¿Qué actividades tiene previstas en el festival?

Tenemos presentaciones en vivo y dictamos talleres en la Escuela de Música para hablar con los estudiantes y hacerles ver hasta donde puede llegar con el charango porque cuando se toma la decisión de tocar nada te detiene, el que quiera tocar, lo va a hacer. Ante la pregunta ¿quieres tocar?, siempre decimos "pero...", "es que..." y a esas palabras hay que erradicarlas y decir "porqué no" y ahí aprendes. Y también quiero invitarlos al homenaje el sábado (por hoy) a nuestro querido Jaime Torres en el teatro Mitre y digo nuestro porque cuando una persona trasciende con el instrumento como él lo hizo es nuestro, del mundo, con perdón de los argentinos. Y quiero agradecer la labor de Marcela Carrizo, representante del Festival "Charangos del Mundo" en Jujuy y de Ana Saladino, presidenta de la Asociación "Charangos del Mundo", porque por su trabajo este encuentro es cada vez más grande.

Homenaje a Jaime Torres en el Mitre



JAIME TORRES / EL CHARANGUISTA FALLECIDO ESTE AÑO HOY SERÁ HOMENAJEADO.

@Normal:Hoy el cierre del Festival “Charangos del Mundo” se realizará en el teatro Mitre desde las 21 con un homenaje al maestro Jaime Torres.

@Normal:El concierto incluirá actuaciones de Juan Cruz Torres, Lucas Gordillo, Nicolás Faes Micheloud, “La Negra” Cabana y Maryta.