"Se turnaban para pegarnos", dijo el testigo

La dirigente social Milagro Sala afronta su sexto juicio oral y público y el cuarto en la Justicia ordinaria y en la jornada de ayer se desarrolló el primer debate en la sala de audiencias del octavo piso del Palacio de Tribunales.

Sala llega a estas instancias judiciales acusada de ser la supuesta autora de "lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas", en un hecho ocurrido en julio del 2006 en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento, donde los dirigentes de la agrupación social "Corriente del Pueblo", Cristian "Luca" Arias y Juan Carlos Maidana fueron brutalmente agredidos por un grupo de personas, en donde también habría iniciado la agresión, Sala.

Cuando le fue cedido el uso de la palabra a la dirigente social, ésta le solicitó al Tribunal seguir el juicio desde una sala contigua, manifestando razones de salud, a lo que los jueces hicieron lugar.

En la jornada de ayer declararon 6 testigos propuestos por la Fiscalía de Cámara, integrada por Marcelo Cuellar y Diego Cussel. Uno de los testigos fue Juan Carlos Maidana, quien también resultó ser una de las ser víctimas del violento ataque denunciado.

"Fuimos con mi amigo "Luca" a entrevistarnos con el ministro Consentini. Había una reunión con otros dirigentes y él nos dijo que no era el momento, pero que subamos y lo esperemos en una oficina del primer piso. Ni nos terminamos de sentar, escuchamos el grito de una mujer, nos dimos cuenta que era la voz de Milagro Sala. En ese momento el ministro recibió un llamado y nos dijo "ahí viene la flaca", se levantó de la oficina y se fue. Nos dejó en la oficina y entró Milagro Sala junto a otras personas y le decía a "Luca": "Vos sos el que quiere matar a mi familia", mientras nos pegaba piñas y patadas", dijo Maidana. También el testigo aseguró que vio que Sala tenía un palo, que luego dio a entender que el objeto era un barral de cortina que tomó de la misma oficina y lo agredía con eso a Arias. "Yo estaba en el piso y vi que "Luca" tenía un corte en la cabeza", dijo el testigo. Además Maidana declaró, ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1, que Sala arengaba a los agresores, quienes según sus dichos eran alrededor de 30 personas, para que los siguieran pegando. "Parece que se turnaban para pegarnos, era una oficina muy chica y entraba y salía gente que nos agredían", dijo. En otro tramo de su relato, contó que luego del ataque, "Luca" ya no era el mismo de antes", acusaba "fuertes dolores de cabeza y participaba poco de las reuniones". También manifestó que la agrupación de la que era referente sufría constantes hostigamientos por parte de la agrupación que lideraba Milagro Sala (Tupac Amaru).

El testigo Juan Carlos Maidana se encuentra privado de libertad desde el 2009 y en 2016 solicitó mediante un escrito conocer el trámite de las denuncias que hizo "Luca" Arias en contra de Milagro Sala. Fue así que luego fue citado a prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción Causas Ley a cargo del magistrado Pablo Martín Pullen Llermanos, según lo manifestado por el propio testigo ante las preguntas de la defensa de Milagro, integrada por Paula Álvarez Carrera y Nestor Ruarte.

Fue trasladado por los efectivos del Servicio Penintenciario hasta el Juzgado, donde se le recepcionó la declaración testimonial.

El debate continúa el lunes

CÁMARA FISCAL / INTEGRADO POR MARCELO CUELLAR Y DIEGO CUSSEL.

La próxima audiencia está prevista para el lunes próximo a las 15 y están citados a prestar declaración testimonial 4 testigos también propuestos por la Fiscalía de Cámara, entre ellos empleados del Ministerio de Infraestructura y familiares del dirigente fallecido “Luca” Arias.

Milagro Sala presenció la audiencia en un cuarto contiguo al recinto y es probable que siga optando por permacener excluída del debate por expreso pedido de ella misma.

“Todos conocen mi estado de salud, no me siento muy bien y por eso solicito a usted señora jueza, poder estar en otro lugar”, dijo Sala a la presidente de trámite, Carolina Pérez Rojas.

Antes del inicio de la recepción de pruebas testimoniales, la defensa de Sala planteó al Tribunal en lo Criminal Nº 1 una recusación a la asignación de cofiscal Diego Cussel, planteo que fue rechazado de forma unánime por los magistrados, tras un breve cuarto intermedio.

Los abogados Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte dejaron reserva de recurrir y adelantaron que insistirán sobre este pedido.

El hecho que se investiga ocurrió el 3 de julio del 2006 en horas de la noche, Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias Lucas, se encontraban manteniendo una reunión con el entonces ministro Luís Consentini, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

Allí Sala y otras personas no identificadas atacaron a Arias y a Maidana y como consecuencia de la golpiza, Arias sufrió traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro y nariz, y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda.