Comercios piden aporte a Anses por los descuentos

Entre los anuncios que realizó la semana pasada el Gobierno nacional, se incluyeron entre otras cosas, una serie de beneficios para quienes perciben asignaciones, jubilaciones y pensiones de Anses como ser créditos y una serie de descuentos en comercios que van desde el 10 hasta el 25%.

Si bien en la provincia los comercios vieron con buenos ojos las iniciativas por cuanto están orientadas a reactivar las ventas, solicitaron a través de la delegación local de Anses que el organismo realice algún tipo de aporte en relación a la implementacion de descuentos en locales, ya que según lo previsto correrían exclusivamente por cuenta de los comercios.

Así lo aseguró el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, quien explicó que en general, las medidas anunciadas por el Gobierno fueron bien recibidas por el sector. "Si bien no solucionan el problema estructural, de fondo, son beneficiosas porque en general se han logrado algunos puntos importantes para las pymes como la eliminación de las comisiones por el depósito en efectivo, la reducción de los plazos de pago de las tarjetas de crédito y los créditos y Beneficios Anses, que tienden a reactivar las ventas. En ese sentido estamos conformes", dijo.

Sin embargo, en relación a los descuentos anunciados por Anses para sus beneficiarios, consideró que como tal son buenos, pero no tienen tanto impacto positivo si todo el esfuerzo lo hace el comerciante.

En la reunión que mantuvieron días atrás con el titular de Anses, Carlos Carrillo, donde se brindaron detalles acerca del paquete de beneficios anunciado por el Gobierno nacional, la cámaras empresariales aprovecharon para solicitar algún tipo de aporte por parte del organismo a fin de hacer efectivo el beneficio. "Los descuentos que anunció el Gobierno son pura y exclusivamente por parte de los comercios, es decir, los comercios son quienes hacen los descuentos ya que Anses lo único que hace es adherirlos y comunicar a sus afiliados el listado de locales que ofrecen el beneficio, o sea solo hace la publicidad; es por eso que hemos planteado desde las distintas cámaras empresariales, si alguna parte del descuento la puede poner el Estado o Anses y otra parte el comerciante, porque sino no tiene mucho sentido", dijo.

El objetivo de estos anuncios es reactivar el comercio y tratar de que los beneficiaros de Anses consuman más. A partir de este concepto Alonso consideró importante la adhesión de los comercios, pero para ello dijo que "sería importante que el esfuerzo sea compartido con Anses o el Gobierno, de ese modo seguramente va a haber mayor interés por parte de los empresarios en adherir", ya que además el comerciante debe afrontar los gastos de IVA y comisión de tarjeta sobre el total del monto sin el descuento. Cabe mencionar que desde la delegación local de Anses se comprometieron a transmitir el pedido de los empresarios al organismo nacional para darles una respuesta en la próxima reunión.

Por otro lado, Alonso destacó la reactivación de los "Créditos Anses" ya que según dijo, serán una herramienta que finalmente se volcará en los comercios. "Los créditos actualmente tienen mucha demanda, y van directamente al consumo; esto es muy bueno y esperamos que se vea reflejado en las ventas", sostuvo el presidente de la UEJ.

Preocupan la caída de las ventas y el comercio informal

COMERCIOS CERRADOS / CADA VEZ SON MÁS LOS LOCALES QUE CIERRAN SUS PUERTAS YA QUE NO PUEDEN SOSTENERSE EN EL TIEMPO.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Jujuy señalaron que el sector atraviesa una difícil situación, con una notable y progresiva merma en las ventas, por lo que consideraron que el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno “es buena, en tanto ayuda a fomentar el consumo”.

Claudia Armatta, presidente da la Cámara de Comercio de Jujuy, dijo que las ventas cayeron mucho en el último tiempo y la situación cada vez es peor. “En los últimos meses se calculaba una merma en el consumo de alrededor de un 40%” sostuvo y consideró que el gran problema que hay en Jujuy es el comercio informal.

“El comercio informal va ganando cada vez más espacio porque mucha gente que estaba en el comercio formal se vio tan agobiada por la cantidad de impuestos y la imposibilidad de pagar sus deudas con Afip, que prefirió volcarse a la informalidad. Hay cada vez más comercios que cierran y locales vacíos, toda esa gente se va a vender en la informalidad, donde no tienen que pagar impuestos que representan un 50% de las ventas, no pagan alquiler, ni cargas sociales por los empleados que son altísimas, entonces eso también termina dañando a quienes estamos en la formalidad”, señaló Armatta.

Otro de los factores que afectan y atentan directamente contra el comercio es la constante suba del precio del dólar. Al respecto mencionó que si bien en algunos rubros hay listas de precios que están obligados a cumplir, según lo indica cada marca, hay quienes deben modificar sus precios constantemente para no perder y a la vez poder volver a invertir en más mercadería. Lamentablemente para el comerciante todo está relacionado con el dólar, esta devaluación nos afecta muchísimo porque para no perder hay que subir los precios, pero a la vez si subís el precio cae la venta”, dijo.