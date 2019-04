Con protestas, entregaron 129 viviendas

Se entregaron 129 viviendas en barrio Constitución de Palpalá. El acto fue encabezado por el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, Walter Morales, junto al intendente Pablo Palomares y diputados provinciales.

Luego de intensos reclamos para obtener sus viviendas, las que se escucharon incluso en el Concejo Deliberante de la Palpalá, las 129 familias del barrio Constitución obtuvieron las llaves de las unidades habitacionales, a través de un sencillo acto, que fuera suspendido dos veces, en la jornada de ayer.

Morales detalló: "hemos entregado 129 viviendas, discriminadas de la siguiente manera: 80 que hizo el Ivuj y 49 realizadas por cooperativas a través de un convenio con el municipio de la gestión anterior que se han podido terminar ahora".

El funcionario en diálogo con El Tribuno de Jujuy, sobre las características técnicas dijo que "son las viviendas típicas del programa Techo Digno, alrededor de 60 metros cuadrados en todos los casos, hay algunas que son dúplex, pero en términos generales todas similares y de buena calidad".

Agregó que "hay viviendas adaptadas para personas con discapacidad que necesitan algún tipo de accesorios que se entregan después. Y cuando se hablaba de la entrega de otros accesorios es porque el municipio estaba donando algunos árboles para cada una de ellas", indicó.

Consultado si se entregó la cantidad de viviendas que se solicitaba o si había un faltante por entregar apuntó: "estamos construyendo 50 viviendas en Río Blanco, que estamos próximos a entregar el 15 de mayo. Tenemos previsto iniciar obras en Palpalá, con el Plan Provincial de Viviendas, de manera que no terminamos con esto en Palpalá, estamos ejecutando y vamos a iniciar más obras", adelantó.

En relación al pedido que realizaron integrantes de la CCC en el lugar, dijo que habrá una reunión la semana entrante. Sobre el tema, el funcionario provincial señaló que "cuando llegamos estaba gente de la CCC de Palpalá con una serie de reclamos a algunas instituciones del gobierno. Ellos hicieron un reclamo de la deuda que tiene el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, que nosotros vamos a corroborar, en obras por cooperativas, y obviamente lo que se está debiendo se estará cancelando en todas las cooperativas", afirmó.

Asimismo Morales indicó: "me llama la atención que quede esta deuda pero la estaremos viendo. Luego se planteó una serie de reclamos a otros organismos de gobierno, en los que yo me he comprometido con ellos a transmitirle a quien corresponda, fundamentalmente a la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Quedamos en darles una respuesta de cuando van a tener la audiencia, el día lunes", dijo.

"Yo los voy a recibir el lunes o voy a venir a Palpalá a contestarles", dijo