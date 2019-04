Atlético San Pedro va por la hazaña en Salta

Luego del gran envión anímico tras el empate logrado, Atlético San Pedro enfrentará hoy a las 17 a un duro rival como lo es Central Norte, pero ahora con la seguridad de que tiene la chance de jugarle de igual a igual, quitarle la pelota y hasta superarlo como lo hizo en el cotejo de ida por los cuartos de final del Torneo Regional. El plantel entrenó bajo las órdenes de su técnico Sebastián Galván, quien sostuvo que el equipo será la base del que viene jugando, aunque hay algunas dudas que serán definidas en la jornada.

Soria o Gonzalo Díaz es la duda en el "millonario" para el choque de esta tarde en el "Padre Ernesto Martearena" de Salta.

Según se supo, luego de estudiar el juego del equipo sampedreño, Central Norte se mostró sorprendido por el estado físico de su rival que lo llevó a aguantar el segundo tiempo, donde siempre definió todos los cotejos, lo que no pudo lograr porque "los millonarios" le dieron batalla en todos los sectores. Es por eso que seguramente, impondrá marca personal sobre Maximiliano Ponce y Matías Roldán, quienes apostarán a desbordar por los costados para liberarse de las marcas.

"Nos preparamos bien durante la semana, hay entusiasmo, buen ánimo, hubiese sido mejor ganar pero el empate nos llevó a estar en carrera. Sabemos que Central Norte es un rival al que pudimos lastimar y hasta tuvimos la chance de superar en algunos momentos, trataremos de no cometer errores para no estar atrás en el marcador, es por eso que trabajamos tanto en la parte anímica como táctica, en ser agresivos en la marca, cerrar líneas y no tener distracciones", indicó el DT Sebastián Galván.

Acotó que se puso énfasis en el aspecto anímico para aislar a los jugadores del contexto de lo que va a ser el partido, porque será mucha gente la que acompañará a Central Norte que saldrá a presionar por ser local y si el jugador de Atlético San Pedro cada vez que ataque se siente firme, podrá lastimarlo y tener chances de ganar un partido histórico.

"Estamos en función de contener y de sostener la agresividad de Central pero sin renunciar a la parte ofensiva. Tenemos que hacer un partido friccionado, cerrar líneas, marcar agresivamente, porque es la única manera de que sienta esa presión. Estamos en un contexto en el cual nos quedan 90' para hacer algo histórico, ojalá podamos sostener para que el rival no se haga fuerte de entrada, porque una vez que vaya pasando el partido, le jugará en contra la ansiedad al juego y podremos sacar alguna ventaja", prosiguió. Adelantó que el equipo será el mismo que viene jugando. Eso sí, Lautaro Díaz irá por el expulsado Juan Méndez y José Soria iría por Gonzalo Díaz, siendo la única duda. "Ya lo definiremos, esperaremos hasta antes del partido para ver si se recuperan los lesionados que tienen molestias producto del partido que ha sido bastante intenso, pero estamos en condiciones de decir que llegamos de la mejor manera ante un rival duro que nos va a exigir y trataremos de estar a la altura".

Obligación del local

El plantel “millonario” sabe que Central Norte de Salta es candidato al ascenso y que tiene jugadores profesionales.

Es consciente que miles de personas llegarán a alentarlo, pero también sabe que está en cada uno de ellos, saber llevar esa ansiedad y ese aliento para su lado.

De esta manera, según se pudo apreciar en la semana, la idea es estar firmes en el mediocampo y cortar los circuitos de juego, para tener y manejar la pelota.

Esta situación llevará a los salteños a caer en la impaciencia , a perder la línea de juego y permitir que Atlético San Pedro pueda “explotar” la velocidad de sus puntas, vía contragolpe.

La obligación de buscar el triunfo recaerá sobre el local. Por historia y convocatoria, el “cuervo” tiene toda la presión.

Además, su deseo de ascender también radica en el hecho que Gimnasia y Tiro junto a Juventud Antoniana vienen de descender del Federal A.