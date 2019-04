Festejo de Malvinas

El rodaje del Torneo Femenino Anual "Rosa Barrios" de la Liga Jujeña de Fútbol va tomando ritmo y ayer por la mañana en Palpalá, uno de los debutantes, Islas Malvinas, festejó una victoria justificada, 3 a 0, sobre Altos Hornos Zapla en el "Emilio Fabrizzi".

Fue repentina la sorpresa para las "merenguitas" que a los 5’ ya estaban en desventaja luego del grito de Sabrina Taritolay tras un rebote de la arquera local para inclinar la balanza a favor de la visita. Y en ese tramo donde Zapla estaba desorientado volvió a sufrir otro lamento cuando en una contra Roxana Luna la acomodó por encima de la golera siderúrgica y así ampliar diferencias.

Todo lo que intentaban las dueñas de casa se diluían en tres cuartos.

En la segunda mitad María Mamaní tapó casi todo en Zapla aunque no pudo evitar la caída. Es que a los 15’ un mal despeje local fue aprovechado por Lozano para asistir a González y marcar el tercero para las dirigidas por la dupla técnica Arturo Escobar y Daniela Armella en un el encuentro matutino que terminó a 10’ de las 14.

Altos Hornos Zapla (0): María Mamaní, Vanesa Quiroz, Rosa Galindo, Noelia Valdiviezo, Adriana Martínez, Nancy Orey, Antonella Medina, Yamila Guitian, Lorena Murilla, María Velázquez y Erica Amaya. DT: David Encinas.

Islas Malvinas (3): Yesica Aguilar, Flavia López, Jael López, Natalia Cruz, Erica González, Erica López, Sabrina Taritolay, Dana López, Ivana López, Brenda Lozano y Roxana Luna. DT: A. Escobar y D. Armella.

La terna arbitral en Palpalá estuvo encabezada por Julieta Haro junto a Brenda Sara y Antonella Morales.

Victoria de las "merenguitas"

En reserva las "merenguitas" festejaron un triunfo en el debut por 3 a 1 frente al combinado de Islas Malvinas. Camila Jurado, Mariela Rodríguez y Yanina Rodríguez convirtieron en el elenco siderúrgico. Mientras que Marta Paniagua descontó para las capitalinas.

Así sigue

Hoy se completará el 1º episodio del Anual de Fútbol Femenino de la Liga Jujeña denominado "Rosa Barrios", desde las 10 las reservas y a partir de las 11.15 las primeras de Gorriti vs. Belgrano en el "Fausto Tejerina"; La Viña vs. Universitario en cancha de Vialidad; Los Perales vs. El Cruce en el "Fortín Gaucho"; Gimnasia vs. Luján en Complejo Pacha; San Francisco vs. Cuyaya en cancha de "Zapatón" y Lavalle vs. Palermo en el "Líbero Bravo".

Evolucionar

Inició la 4º edición del certamen femenino propiciado por la Liga Jujeña de Fútbol que por cierto deberá seguir tomando cartas en el asunto para crecer y más aún cuando recientemente AFA por intermedio de jugadoras de diferentes clubes lograron la “profesionalización” en esta rama.

Sin embargo, aquí en Jujuy los partidos se fijan a una hora y comienzan mucho más tarde, los tiempos de juego son dispares en cada tiempo justamente por el retraso, los equipos presentan números de camisetas y/o pantalones que no son correlativos y dispares, lo que dificulta el trabajo a la prensa, eso entre otras cosas cuando se pretende marcar diferencias de un fútbol federado. Pasó la primera fecha y evolucionar sigue siendo el objetivo para lograr un proyecto que establezca el incentivo necesario en las jóvenes.