"Detrás de los indicadores económicos, hay gente que padece problemas"

-¿Cuál fue la temática de su disertación?

-Me han pedido que haga una exposición de mi visión de la situación macroeconómica de la Argentina, marco en el que expreso un análisis de las principales variables, y en la medida en que sea posible, aún cuando la economía no es sencilla, alguna opinión sobre la evolución probable de la economía, habida cuenta de estamos atravesando circunstancias singularmente complejas.

-¿Cómo está el sector de las ciencias económicas en éste ámbito de la situación actual del país?

-Los profesionales de ciencias económicas tienen la posibilidad de palpar cotidianamente cuál es la situación de las empresas, la situación de los gremios, y por supuesto no están exentos de las dificultades que atraviesan todos los sectores en la Argentina. Yo diría que si hay un rasgo que caracteriza el funcionamiento de la macroeconomía argentina por estos días, es la incertidumbre sobre la evolución futura.

-¿Un economista es más consultado en éstas épocas de crisis?

-Suelo decirle a mis alumnos que cuando hay situaciones de crisis en realidad aumenta la demanda de economistas, porque las empresas tienen que tomar decisiones, los agentes económicos tienen que tomar decisiones, y buscan tratar de disminuir los riesgos y las incertidumbres hacia el futuro. Entonces, tratan de encontrar quien pueda dar una opinión sobre cuál va a ser la evolución de la economía.

-¿Y cómo cree que va a continuar el año en materia económica?

-Creo que este va a ser un año, y diría que prácticamente todo el año, de una situación compleja. El gobierno nacional ha perdido credibilidad, y eso en un año electoral le hace más difícil tomar decisiones de política económica, y esto se refleja por ejemplo en que hay una gran volatilidad en el mercado cambiario. La inflación sin lugar a dudas es la principal tarea que el gobierno no ha podido resolver, a pesar que cuando llegó consideraba que era un tema relativamente sencillo. Sin embargo ha ido modificando algunas de las estrategias pero claramente no le han dado resultado. Ni el programa de metas de inflación con el que comenzó ni el programa de control de los agregados monetarios con el cual está trabajando ahora. De todos modos cuando uno mira el dato de inflación del primer trimestre, que no solamente es alto sino que ha ido creciendo, marzo es más que febrero, febrero es más que enero, de manera tal que vamos a tener un año que creo que es muy difícil que el gobierno pueda tomar decisiones, porque se agrega a eso la incertidumbre electoral.

-¿Cómo van a continuar los movimientos tanto del dólar como el riesgo país?

-El tema tanto del dólar como el tema del índice del riesgo país lo que hacen es reflejar esto que decía, una gran dosis de incertidumbre que hace que, por ejemplo, cuando hay una situación internacional que implica que salgan capitales de los países emergentes, Argentina padece más de esos problemas. Esto porque uno mira y dice en todo el mundo que las monedas de los países emergentes se han devaluado, pero la de Argentina más, porque Argentina es más vulnerable que otras economías. En los últimos incidentes internacionales hemos visto que la lira turca ha tenido problemas o Brasil ha tenido problemas, pero parece claro de que Argentina tiene más vulnerabilidad que otras economías.

-¿A qué se debería esto?

-Eso se debe, creería yo, a una combinación de factores. Por un lado al problema que se refleja en la elevadísima inflación que tiene Argentina, y además, en las dificultades claras que ha tenido el gobierno para diseñar su política económica. De hecho ha cambiado presidentes del Banco Central, ha cambiado ministros de economía y todo eso genera una economía mucho más vulnerable. Además hay problemas estructurales de la economía.

-¿Es cierto que los hombres de la banca del país tienen un poco de miedo a que otros partidos ganen en las próximas elecciones, por temor a la caída de los títulos públicos? -Bueno, yo he leído eso en los medios, y digamos que la duda me parece que tiene que ver con el hecho de cierto temor de que se vuelva a ver un cambio en el régimen económico, pero no me atrevería a decir que eso es lo que siente el sector financiero. Sector, que por otra parte, le está yendo bastante bien en los últimos años, diría que es el sector al que mejor le ha ido.

-¿Y respecto al resto del país?

-Y el resto del país digo que uno tiene que hacer votos de esperanza, porque lo que siempre hay que tener presente es que detrás de todos estos problemas y de todos estos indicadores económicos, hay gente que padece situaciones. Y a veces, cuando se discute de economía, se pierde el foco de que las decisiones de política económica, afectan a personas. Y Argentina es un país que no se merece tener un tercio de la población en condiciones de pobreza.

Finalmente le quiero decir que estoy contento de estar en Jujuy, y contento con estar además con la gente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy.