Hallaron un cadáver pero no lograron identificarlo

Un grupo de rescatistas encontró el cuerpo de una mujer semienterrado en avanzado estado de descomposición.El padre de la joven no logró reconocer el cuerpo por lo que se solicitó un examen de ADN y de piezas dentarias.

Un grupo de rescatistas que pertenecen al Cuerpo de Bomberos de la Policía provincial hallaron el cadáver de una mujer, semienterrado bajo las raíces de un árbol caído en un sector conocido como las "Tres Compuertas", en cercanías del exlote Paulina del ingenio Ledesma, tras 24 días de angustiante búsqueda de la joven María Machuca.

Pero los familiares de la joven oriunda de la localidad de Caimancito, no lograron reconocer el cuerpo por su avanzado estado de descomposición y se recurriría a un ADN la semana que viene.

Es por eso que el ayudante fiscal Lobos solicitó a los familiares de Machuca que consigan de manera inmediata registros de odontogramas de la joven, lo que permitiría acelerar la identificación del cuerpo hallado.

Tras 24 días de incesante búsqueda personal policial logró, ayer antes de las 11 horas, dar con el hallazgo de un cuerpo en un sector conocido como las "Tres Compuertas" en inmediaciones al exlote Paulina, ubicado a unos 2 kilómetros del sector donde tiempo atrás era utilizado como un club Hípico.

Cabe recordar que más de un centenar de efectivos de distintas divisiones de la fuerza provincial y de otras provincias realizaron tareas de búsqueda de manera ininterrupida para dar con la joven.

En horas de la tarde, llegaron a la ciudad de Libertador el Ministro de Seguridad de la Provincia, Ekel Meyer y el Jefe de Policía de la Provincia Guillermo Corro quienes se apersonaron al sector para recabar mayor información al respecto, quienes junto al intendente Oscar Jayat hablaron con la prensa.

Respecto al lugar donde se halló el cuerpo, las autoridades informaron que fue en un sector conocido como las "Tres Compuertas", agregando que el cuerpo se encontraba debajo de un árbol caído y que al bajar el nivel de agua se pudo observar una mano, hasta la altura de la muñeca, por lo que se dio intervención a Criminalística para la preservación de la escena donde se encontró el cuerpo y posteriores pericias, agregando que el sector se encuentra aislado.

Además se pudo saber que personal de Bomberos al encontrarse en las cercanías habrían notado un olor nauseabundo por lo que buscaron en esos lugares dando así con el cuerpo.

Familiares de la joven desaparecida se trasladaron hasta la Brigada de Investigaciones donde aguardaron novedades hasta pasadas las 17, momentos en que fueron trasladados hasta la morgue del hospital "Oscar Orías" donde lo aguardaban los ayudantes fiscales Agustín Jarma y Fernando Lobos y el médico forense para el reconocimiento del cuerpo. Una vez finalizado este trámite y por el estado de descomposición del cadáver, Marcelo Machuca declaró que no logró reconocerlo.

"Prácticamente no puedo hallar ninguna muestra que sea de ella (por María Machuca), tiene las manos desarmadas, no tiene cabello, es la primera vez que veo un cuerpo que el agua lo desarma", dijo el hombre.

Se sabe que el examen de compatibilidad puede demorar hasta 20 días, pero con el registro de odontograma se podría agilizar en los próximos días el trámite, para determinar si se trata o no de la joven.

Más de 100 efectivos trabajaron sin descanso

Cabe destacar que más de un centenar de rescatistas buscaron a la joven desde el momento que desapareció, el pasado 4 de abril.

En el operativo estuvieron afectados el personal de policía de la UR 4, de la Policía de la Provincia, el Cuerpo de Bomberos de Libertador, de Metán, de Salta y de la ciudad de Monterrico. Además de la División Canes de la Policía de Santiago del Estero, San Juan y Tucumán.

Personal del Parque Nacional Calilegua, compañeros de la joven estudiante, amigos, vecinos y familiares llegados desde Caimancito, ciudad de la que es oriunda la joven, junto a cuadrillas integradas por civiles y personal municipal, mientras que el helicóptero de Emergencia Sanitaria de Jujuy también participó sobrevolando la zona.

La desaparición de la joven estudiante del Instituto de Educación Superior 10 conmocionó a toda la comunidad de Libertador General San Martín y muchos comerciantes, a pesar de la crisis, colaboraron a diario desinteresadamente para que los rescatistas sean alimentados e hidratados, luego de cumplir casi 12 horas diarias de intensa búsqueda en sectores inhóspitos, pantanosos y acuosos, abarcando más de 15 kilómetros de incontables canales derivadores de riego, con la ayuda de una quincena de perros adiestrados de nuestra provincia y de otras que también colaboraron.

El lunes habrá novedades

El abogado de la familia de la joven estudiante, Jorge Vázquez le dijo a la prensa que “legalmente el procedimiento está bien hecho. Porque los padres trataron de reconocer el cuerpo por algún rasgo, pero con más 20 días en el agua se ha producido una putrefacción y sus progenitores no han podido reconocer el cuerpo. El lunes vamos a pedir unas medidas para ver si corresponde hacer el ADN (compatibilidad de sangre) para determinar si es o no la hija de Marcelo Machuca y de Yanila Torres”, dijo.

Por otra parte, el abogado se refirió al hallazgo del cuerpo que será examinado: “La explicación del por qué estuvo tanto tiempo el cuerpo sumergido y semienterrado sin ser hallado antes, se debe a que aparentemente el cuerpo fue arrastrado y por cuestiones físicas cayó en un pozo que el agua posteriormente tapó y de allí ya no pudo salir, por eso es que recorre varios kilómetros”.

El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro, para los exámenes solicitados.