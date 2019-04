Se volvió viral tras decir “vistima” en televisión y vive un calvario

Elizabeth Ogaz alcanzó la fama de la manera menos pensada. Esta mujer oriunda de La Calera, en Chile, fue entrevistada por un programa de televisión para hablar sobre el divorcio que enfrenta el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Sergio Jadue, con María Inés Facuse en Miami.

El dirigente chileno se mantiene en Miami en calidad de testigo protegido por el caso de corrupción de la FIFA y Conmebol. Allí, fue denunciado por su exesposa por violencia doméstica y él la denunció a ella por maltratar a la hija que tienen en común.

En este marco, Ogaz, que trabajó durante años con la pareja como empleada doméstica, contó que sufrió maltratos en manos de Jadue y Facuse; como, por ejemplo, que el matrimonio le quedó debiendo dinero por los servicios prestados y la trató de “mañosa” y “ladrona”.

Al ser consultada por la actitud tomada por Facuse contra su esposo, Ogaz dijo: “Creo que se está haciendo la vistima”. Ese error le valió el estrellato no deseado en las redes sociales. Los usuarios crearon desde memes hasta un remix con su voz para hacer alarde de este error gramatical.

En diálogo con El Observador, la mujer contó: “Lo primero que quiero decir es que esto para mí no es ninguna gracia. Yo tengo un problema en mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras. Yo conté el problema que tuve con Jadue y su esposa a Canal 13, conté cómo fue que ellos se quedaron con prácticamente seis años de servicio míos y no me pagaron, les dije lo petulante y la mala forma en que nos trataba la mujer cuando trabajamos ahí”, relató.

Además, reveló las burlas de las que se ha vuelto víctima que han llegado al nivel de que no pueda ni salir de su casa. Hasta contó que han tenido que intervenir Carabineros para calmar a las personas que le habían bullying, sin resultados. “Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme y decirles que pararan de molestarme. Hoy día me sentí mal, estaba comprando y no pude seguir caminando, los carabineros tuvieron que venir a dejarme y cuando me bajé, una vecina preguntó que me pasaba y hasta el carabinero le dijo ‘¡no, si se está haciendo la vístima!’”, expresó indignada.

Ogaz acusó directamente a los medios de comunicación por haber hecho eco de su error y reírse de él en los programas. “El otro día me vi en el programa de Morandé con Compañía y todos se reían a costa mía. Es una irresponsabilidad de los canales y de los medios porque me están haciendo bullying, están ganado plata a costa mía, ni siquiera saben por lo que estoy pasando”, concluyó.

Sin embargo, el dicho “no hay mal que por bien no venga” hizo su aparición en esta historia y la mujer recibió el llamado de cuatro clínicas dentales que le ofrecieron a ella y a toda su familia un tratamiento completamente gratuito. Asimismo, le ofrecieron servicios de salud mental sin costo para superar el mal trago.

Pero, sin dudas, lo más conmovedor fue que varias personas se acercaron a su casa de forma desinteresada, dispuestas a ayudarla económicamente, y recaudaron casi 400 mil pesos.