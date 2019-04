VIDEO: Mirtha Legrand: “Creo que vuelve Cristina porque el país está muy mal”

Mirtha Legrand (92) volvió a opinar sobre la situación de la Argentina, pero esta vez fue lapidaria con Mauricio Macri (60) y mucho más con la ex presidenta al afirmar que para ella "viene lo peor": "Creo que vuelve Cristina (Kirchner)".

Sus declaraciones se dieron en el contexto de un diálogo que mantuvo con Gerardo Tato Young (47), periodista de El diario de Mariana (El Trece a las 14.30) que estuvo invitado a su mesa.

"Creo que vuelve Cristina porque el país está muy mal, la gente en contra y desesperada. No hay personas que hablen bien de este Gobierno. Yo lo apoyé muchísimo a este Gobierno. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso", aseguró.

Y agregó: "Yo creo que si llega a ganar el kirchnerismo habrá sed de venganza y va a haber un ministerio del odio. Va a ser muy difícil y Argentina se va a transformar en Venezuela si llegan a ganar los kirchneristas".

Además, analizó que para ella "este derrumbe empezó hace unos siete u ocho meses" y afirmó que hasta ese momento "no veníamos tan mal". Sin embargo, sostuvo que ella ahora quiere que gane Macri sólo para que no vuelva el kirchnerismo y no por la confianza que le tiene al Presidente.

"Haré todo lo imposible para que gane Macri porque a mi me da miedo que vuelva el kirchnerismo", explicó. Y añadió: ""Yo estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta, pero insisto, que la gente entienda, que yo las cosas que están mal las digo".