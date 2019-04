La música en tiempos del dólar (y del euro)

Querido amigo lector: en los últimos días en Argentina, país en el que no vivo desde hace tiempo, he visto que el dólar ha subido descomunalmente en poquísimo tiempo. Pero más allá de que haya subido, bajado, mucho o poco, la reacción de la gente en general ante una moneda que no es la del país sino de un país tan diferente y tan extraño es lo que me llama la atención.

¿Cómo una moneda extranjera pone en vilo a toda una población de 40 millones de habitantes, o quizás más bien a una parte de ella? Seguramente algunos sectores de la sociedad se verán menos sorprendidos o interesados que otros a la hora de sentir los efectos en los productos diarios, allí serán todos iguales, pues la inflación hará estragos para todo el que se acerque al mercado a hacer sus compras diarias y ver que no le alcanza.

En Europa, desde donde se escribe esta columna semanalmente, tiene en la zona euro una moneda única pero fuera de esta zona, otros países como Inglaterra mantiene su moneda, la libra, un poco más alta que el euro a los fines del cambio. En estos momentos, donde el Brexit amenaza romper la unidad europea, nos recuerda que el mundo anglosajón en cierta forma ha dominado y lo sigue haciendo en diferentes aspectos, pero quizás dentro de poco ya no.

En el mundo del cine, Hollywood se ha impuesto como un gran productor y vendedor de películas, extendiendo su influencia a Europa, donde la tradición de hacer películas había marcado en cada país su propia tradición. Ahora se ve en cierta forma, "adaptado" o asimilado a Hollywood a los fines de poder vender o mimetizarse con la globalización. El cine francés, donde la fotografía, la música y el refinamiento habían marcado una escuela, lentamente empieza a mirar hacia Hollywood, tomando elementos ajenos, quizás como un acercamiento al mercado seguro.

En la música no podemos negar que debido al que el inglés luego de la Segunda Guerra Mundial fue la lengua internacional reemplazando al francés, ha logrado imponer el rock, el blues, el jazz y el pop. Pero quizás más en Europa, a través de Inglaterra, que hace las veces de una fiel "filial de Estados Unidos", pues comparten una lengua y una cultura en común. Y como Londres es la capital de la música, vemos como extiende sus tentáculos culturales y mercantiles a Europa y al mundo.

Pero en este terreno también vemos que los tiempos cambian las influencias y para los más actualizados, es el español el idioma de la música. No olvidemos que en el reggaeton y el pop en español, más allá de que compartamos el gusto y que sea una música de buena calidad o no, es el español latino el que se impone, no la versión peninsular.

Así vemos que muchos artistas latinos se posicionan muy alto en las listas internacionales, quitando el primer puesto a los artistas angloparlantes. Se pronuncia "despasito" y no "despacito" con el ceceo peninsular, para detrimento de los que nos dieron el español como lengua materna.

Presenciamos el momento en que el español es el idioma de la juventud. Así el boom por aprender español en Europa es tan actual que los jóvenes se interesan por nuestro idioma porque han escuchado "Despacito" u otras canciones.

No olvidemos que un género muy escuchado gracias a las redes sociales es el trap. En el mundo entero, este género se ha expandido y tiene sus representantes en español.

Es el caso de Cazzu, una joven jujeña que se destaca en el trap. Al margen de compartir o no desde esta columna el gusto por el trap, como el que escribe es originario de San Pedro de Jujuy, es un orgullo que una cantante nacida en Fraile Pintado sea una representante internacional de esta música, llevando el Chaco Gualamba, Ramal, Yunga o Selva Jujeña por lo más alto.

La música moderna ha cambiado gracias a la rapidez de los medios y a la practicidad de "viralizarse"‘. El idioma es el español, que gracias a lo contagioso de sus ritmos, la sensualidad de sus artistas y la imaginación, ha logrado posicionarse muy alto dentro de la música popular juvenil.

Se ve en otros países europeos cómo algunos artistas populares cantan en castellano, en Alemania, Italia y Francia.

Quizás sea Inglaterra la más reacia, pues sigue considerándose la reina, con un idioma dominante y estudiado por todo el mundo para poderse comunicar internacionalmente. Pero si vamos a las mejores librerías de Londres vamos a ver que la sección de libros en español y el material para aprenderlo es inmenso.

El panorama va cambiando pues ellos empiezan a estudiar español también.

Entonces, posiblemente este cambio también los lleve a hacer música en español, sobretodo en los tiempos donde la salida de Inglaterra de la Unión Europea haga que el inglés ya no sea un idioma de la Unión.

¿Será entonces el tiempo del español en la política europea como la lengua internacional?