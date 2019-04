Leandro Alem y su experiencia en un show escénico alternativo

La calidad de nuestros artistas en muchas ocasiones logra trascender fronteras y estructuras. Leandro Alem, bailarín y músico jujeño es parte desde 2014 de una de las compañías más creativas y originales a nivel nacional, como es Fuerza Bruta. En el staff de 13 artistas, hay un mendocino y un tucumano, y todos los demás son de Buenos Aires. En estos momentos Leandro se encuentra en Corea, donde se quedará con la compañía por cuatro meses.

El joven talento estuvo de visita por Jujuy recientemente, donde lo esperan siempre sus padres, quienes también siguieron de alguna forma el camino artístico, y de ahí quizás su inclinación a las creaciones. Su padre, Miguel Alem, hizo música y aunque no se dedicó profesionalmente fue parte formaciones folclóricas en La Quiaca: y su madre es la reconocida cantante Graciela Yazlle.

En su paso por la Tacita de Plata, conversó con El Tribuno de Jujuy. De chico empezó bailando folclore en la Escuela de Danzas "Cristina del Valle". Después aprendió a tocar la guitarra y con José Buljubasich, hijo de Alberto Buly, formaron un grupo de folclore en el colegio secundario.

Luego aprendió a tocar la batería con Bacho Auad, y empezó a tocar con distintas bandas jujeñas.

Hace unos años se fue a estudiar a Córdoba, y se recibió de Técnico en Música, especializado en batería. Allí se quedó trabajando, grabó discos con algunas bandas hasta que se enteró del casting de Fuerza Bruta en el 2014. Mandó su currículum y lo llamaron. Tras tres etapas de selección que comenzó con 160 postulantes, luego siguió con 15, y finalmente 5, de los que quedaron 2 (uno de ellos es Leandro), el jujeño pasó a formar parte de esta compañía prestigiosa, que da que hablar en el mundo.

MÚSICO/ TOCA LA GUITARRA Y TODOS LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN, ADEMÁS DE BAILAR Y CANTAR.

Es que Fuerza Bruta propone una experiencia al espectador, totalmente diferente a lo que se puede esperar de un espectáculo tradicional de música, o de baile, o de circo. Es diferente.

Una compañía experimental

Leandro cuenta de qué se trata Fuerza Bruta. "Se define como teatro físico, pero la descripción del show sería un teatro muy crudo porque se ve a los técnicos que están arreglando las cosas en escena, se ven las estructuras. No es como el Cirque du Soleil que tiene un espectáculo muy cuidado, muy estético, esto tiene mucha energía argentina, y eso es lo que pega en el resto del mundo", cuenta.

El espectáculo incluye "música en vivo, música electrónica, gente con arneses en el aire, es un show 360 (grados) porque no tiene un escenario principal, sino que pasa todo alrededor. La gente no tiene butacas, sino que está parada y se mueve todo el tiempo, y además es interactivo porque la gente se suma a nosotros, baila, etc. Es una fiesta teatro, por decirlo de alguna manera", explica nuestro artista.

Por otra parte, la característica es que no se trata de un espectáculo por temporada. Es un solo show que va mutando. "Es como un mismo espectáculo que va evolucionando. Al principio cuando surgió la compañía el show se llamó ’Fuerza Bruta’, después de 15 años se transformó en "Fuerza Bruta Look Up", y el último que se estrenó en el 2012 es "Huayra" que es el que mantenemos hasta ahora", comenta Leandro. Y aclara, "pero también va cambiando constantemente, no es que ves el mismo show siempre, va cambiando el vestuario, las escenas. Y según dónde estemos -porque no es un espectáculo para un teatro convencional como el Teatro Mitre- se arma un teatro en un estacionamiento para el show. Es como un circo porque va con su carpa y por ser itinerante, pero no es tampoco un circo", aclara.

Esta oportunidad de trabajar en una propuesta tan innovadora, también lo llevó a recorrer distintos lugares del mundo.

Desde hace dos años, Fuerza Bruta comenzó a salir de Argentina. "La primera vez fuimos a Río de Janeiro, Brasil, donde estuvimos dos meses", cuenta Leandro, "el año pasado estuvimos en Asia, tres meses en Corea y dos meses más en Taiwan. Volvimos, estuvimos dos meses en Argentina, y hace poco nos fuimos a Las Vegas", relata. Y como decíamos al principio de esta nota, en estos momentos, Fuerza Bruta se encuentra por unos meses en Corea nuevamente.

En el espectáculo actual de Fuerza Bruta, Leandro canta y toca la percusión, que dependiendo del show. La apertura del show está en sus manos, porque se encienden las luces y lo primero que se ve es a nuestro artista tocando el bombo y cantando. "Se baila murga, la música tiene una mezcla de patrones de chacarera y de lo autóctono, con música electrónica, que se usa mucho en estos momento".

Volver a Jujuy

Recuerda que lo último que hizo en Jujuy antes de irse a vivir a otra provincia, fue tocar con el folclorista Fava Kindgard, aunque no llegó a grabar con él. Dice también que es muy difícil venir con el espectáculo de Fuerza Bruta por la magnitud y los costos, aunque “hace un par de años hubo un acercamiento para traer una intervención del show a la Fiesta de los Estudiantes, pero no se pudo hacer”, recuerda. “Me encantaría que se pudiera hacer en algún momento. El show entero es muy difícil porque es muy grande y muy caro, y para que llegue lo debería comprar un productor local, pero sí se pueden traer un par de escenas”, explica. Por otra parte, paralelamente a su trabajo en la compañía, Leandro tiene su perfil personal e independiente como músico cesionista, y solista (ya tiene un disco editado con el título de “Energía” que está disponible en Spotify). Y como tal, le gustaría también volver a los escenarios de su tierra.