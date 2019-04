Numerosos gremios adherirán al paro nacional de mañana

Una gran cantidad de gremios y organizaciones sociales manifestaron su adhesión al paro de mañana convocado por Hugo Moyano y las dos CTA, "contra las políticas de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri". Hoy por la mañana se reunirán los secretarios gremiales estatales para definir cuáles serán las actividades y la modalidad que llevarán a cabo.

Otro de los motivos del paro es pedir aumentos de salarios y paritarias libres, y también en rechazo a los despidos.

En la previa del feriado por el Día del Trabajador, gran parte del país se verá paralizado. Aunque no del todo porque la UTA no se sumó y el transporte urbano será normal hasta las 22, pero sí suspenderán su servicio el 1 de mayo.

Los comercios sí abrirían mañana aunque aún no lo definieron, pero desde la Cámara de Comercio anunciaron que es poco probable que se adhieran al paro.

El gremio de los maestros de nivel primario (Adep) y el de los profesores nucleados en Cedems confirmaron su adhesión a la medida de fuerza al igual que el gremio de los bancarios, Adiunju, ATE, CTA, Seom y Sadop. Tampoco habrá recolección de residuos.

Upcn no adherirá y la UTA tampoco pero mañana desde las 22 el transporte urbano suspenderá su servicio. Sergio Lobo, dirigente de ese gremio, comentó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "con respecto al 1 de mayo sí suspenderemos el servicio durante todo el día y no vamos a trabajar. Esto será por el reclamo que venimos solicitando de hace tiempo que tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias".

"Si el compañero trabaja el feriado paga el impuesto a las Ganancias entonces no lo beneficia en nada, porque lo que cobra se lo descuentan. Por eso directamente no vamos a trabajar", añadió.

También sostuvo que "estamos tratando que se mejore la situación, por lo menos con la fecha de pago estamos cobrando el 12 o el 14 a pesar de que el Gobierno pone el dinero el día 20".

Abrazo a colegios

Por otra parte, Jorge Montero referente del Cedems mencionó que "hoy habrá un plan de lucha provincial donde los docentes y delegados haremos un abrazo simbólico a todas las instituciones educativas en el horario de 10.30 a 12, por la tarde de 16.30 a 17.30 y por la noche de 20.30 a 21.30". Todos los docentes "van a sacar fotos y filmar videos para registrar esos momentos que los vamos a plasmar por las redes sociales. Mañana nos sumamos al paro nacional convocado por la CTA y la Ctera. La CGT también se va a adherir. Es una protesta contra las políticas de este Gobierno, a los tarifazos y a todas las problemáticas que estamos viviendo hoy en día", afirmó.

Asimismo aseguró que "estuvimos presentes en las reuniones del Frente Amplio Gremial y planteamos la necesidad de solicitar al Gobierno un bono pero también otras cuestiones muy importantes como ser el recupero del año 2018 que todavía no se está tocando, y el Cedems fue el primero que expuso eso y esperamos que el Gobierno nos llame a paritarias y recuperar el poder adquisitivo que perdimos el año pasado".

En relación al pago del bono de 2.000 pesos que el Gobierno otorgará a los estatales dijo que "es insuficiente, tuvimos en enero, febrero y marzo importantes pérdidas, la inflación en Jujuy es notable".

Por su parte, Claudia Armatta presidente de la Cámara de Comercio afirmó que "todavía no lo hablamos pero nosotros normalmente nunca nos adherimos a ningún paro. Somos privados y estamos siempre en pos de la actividad, no podemos adherirnos. Necesitamos vender y llegar a fin de mes, un día de no trabajo es un problema más de los que ya hay por falta de ventas". Además explicó que hoy se reunirán y tratarán el tema.

No habrá algunos servicios

Aerolíneas Argentinas informó que canceló todos sus vuelos programados para mañana.

Según detalló la empresa estatal a través de un comunicado, la medida, que alcanza a un total de 350 viajes y afectará a más de 22.000 personas, se tomó para “proteger de la mejor manera posible” a los pasajeros.

El gremio de Bancarios también se suma a la medida de fuerza, razón por la cual los bancos de la provincia no tendrán atención al público por 48 horas, es decir martes y miércoles.

Con respecto a Anses, quienes tenían asignadas como fecha de pago el 30 de abril tendrán depositados sus haberes hoy conjuntamente con aquellos que ya tenían previsto percibirlos en esa fecha.

Por su parte, los kiosqueros podrían adherir al paro nacional de mañana, y no cargarían saldo en la tarjeta sube ni celulares. Es recomendable que carguen la tarjeta durante la jornada de hoy para evitar quedarse sin saldo.

En relación a la recolección de residuos, Limsa informó que por el paro de camioneros esta noche y mañana no habrá servicios de ningún tipo. En tanto que por el feriado del Día del Trabajador el miércoles tampoco se prestarán los servicios. Desde la empresa recomiendan a la población que no saque los residuos a la vía pública.

El jueves la recolección se realizará con normalidad.

Hoy, movilización de la Escuela de Danza



TRANSPORTE PÚBLICO/ DESDE LAS 22 DE MAÑANA SUSPENDERÁN SU SERVICIO Y SE REANUDARÁ EL JUEVES.

En el marco del Día Internacional de la Danza que se celebra hoy, la Escuela Superior de Danza “Norma Fontenla” realizará una movilización a la plaza Belgrano para pedir por la Ley Nacional y Provincial de Danza y por un edificio propio.

Belén Calapeña, docente de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy indicó que “en conjunto con alumnos, docentes y toda la comunidad de la danza y artística, decidimos movilizarnos. Nos vamos a concentrar en la Escuela que está sobre la calle La Madrid desde las 9.30”.

Primero habrá un acto y luego llevarán a cabo una movilización por calles céntricas, “también se suma a esto un petitorio que queremos visibilizar sobre la Ley Nacional y Provincial de Danza que es un tema que está suspendido y queremos reactivar. Es un proyecto que entró en Nación hace tiempo y quedó suspendido desde hace unos 10 años”, manifestó.

También, aseguró que “en el 2009 se congregaron todas las provincia del país en grupos independientes, elencos, bailarines, directores, todo relacionado a la danza. Acá en Jujuy también nos sumamos a esa medida. Queremos hacer visible eso y si hay posibilidad de volver a reunirnos para ver qué sucede al respecto”.

Siguió diciendo que “otro de los pedidos también que es muy importante es que el profesorado de expresión corporal del nivel terciario no tiene edificio propio. El profesorado que consta de cuatro años está en la Escuela "Tito Guerra’ y la Escuela de Danza que nos facilitan aulas pero esos lugares no son los adecuados”.

“Para la danza necesitamos espacios aireados y amplios, un piso relativamente noble para el cuerpo y las que nos prestan salitas muy chicas. Por eso pedimos un edificio propio”, dijo.

En ese sentido explicó que “en la Escuela de Danza hay una superpoblación de alumnos, funciona desde las 8 de la mañana hasta casi las 12 de la noche, este año hubo cerca de 300 alumnos que quisieron ingresar pero debimos reducir el cupo a 100 porque no hay posibilidad de contener a tanta gente”.