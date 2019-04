Video. Walter Cardozo candidato a intendente de Perico

En la noche del sábado, una gran multitud colmó las instalaciones del estadio de básquet del Club Talleres de Ciudad Perico. Una comitiva de dirigentes del PJ, encabezada por el presidente del partido, Rubén Armando Rivarola, participó del importante acto de lanzamiento de Walter Cardozo como candidato a intendente, que contó con también con varios candidatos del Frente Justicialista, entre ellos Julio Ferreyra y Adrián Mendieta, a gobernador y vice.

El grupo local estuvo liderado por Cardozo, actual concejal, acompañado también del presidente del Partido Edijus, Fernando Cardozo, los candidatos a concejales Carlos Ontiveros, Ignacio Pari y Claudia Gallardo, estando también los candidatos a diputados Rubén Rivarola, Luis Cabana, Leila Chaer, Emanuel Martín Palmieri y Luciana Santillán, el actual diputado y candidato a intendente de Monterrico, Nilson Ortega, y los diputados Alfredo Gerry y Pedro Belizán, entre otros.

"Desde este espacio político se dijo que es una fiesta del proletariado, de la gente trabajadora, éste lanzamiento de Walter Cardozo Intendente. Desde el año 2013 con la pala y el pico decidimos ir al frente y nunca nos vendimos. Ya tenemos tres contiendas electorales y jamás nos rendimos. Agradecemos a los del Partido Justicialista y a su presidente Rubén Rivarola que nos permitieron adherir a este frente ganador que le dice basta al avance de la oligarquía. Por por eso levantemos la bandera de la honestidad y la esperanza, no nos dejemos apretar por los patrones, porque con la dignidad le decimos no a los choreos", expresó enfáticamente Walter Cardozo.

GRAN CONCURRENCIA/ UNA MULTITUD COLMÓ EL ESTADIO DE BASQUET DEL CLUB TALLERES.

El candidato a intendente de la Municipalidad de Perico por el Frente Justicialista también dijo que como edil "presentamos ordenanzas que hoy por inoperancia del municipio no se llevan a cabo, como el boleto estudiantil gratuito, que hoy no está en práctica porque la plata se la llevaron unos cuantos empresarios. También hicimos diez denuncias penales que hoy divagan en la Justicia y el intendente sigue libre por la complicidad del gobernador Gerardo Morales. Por eso no podemos combatir la corrupción si desde arriba se apaña la corrupción", apuntó el actual concejal.

PRESENTES/ LOS PRINCIPALES CANDIDATOS DEL FRENTE JUSTICIALISTA ESTUVIERON EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DE CARDOZO.

También dijo que desde su partido vecinal en Perico "le decimos que no al cannabis. Perico está de pie y no se va dejar avasallar por este gobierno, que quiere cambiar la matriz productiva con el cannabis. Aquí estamos de pie comprometidos con este proyecto de defender nuestro trabajo y no somos canallas como dijo el gobernador, porque canallas son aquellos que prometieron pobreza cero y ni siquiera generaron fuentes de trabajo y gobiernan solo para unos cuantos".

"Con las manos limpias"

PRESIDENTE DEL PJ/ RIVAROLA DIJO QUE EL PERONISMO DEMOSTRARÁ SU FUERZA EN JUNIO.

El presidente del PJ jujeño y diputado Rubén Rivarola dijo que "tenemos que demostrar la fuerza del peronismo, con las manos limpias vamos adelante, vamos a ayudar a la gente que necesita. Basta de los grandes apellidos que solo trabajan por sus propios intereses".

El exgobernador Walter Barrionuevo, por su parte, manifestó que "estamos ante una sorpresa jujeña, un hombre que de una forma inesperada surge como candidato de la gente, Julio Ferreyra, acompañado de un gaucho carmense de sangre, como lo es Adrián Mendieta, y con ellos vamos por el triunfo".