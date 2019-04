¿Sofia "Jujuy" Jiménez empezó un romance con Franco Masini?

Luego de que fuera vinculada al Pocho Lavezzi y a Juan Manuel del Potro, rumores que fueron totalmente descartados, la bellísima modelo Sofía "Jujuy" Jiménez vuelve a estar en boca de todos a raíz de un nuevo rumor que la relaciona -nada más, ni nada menos- a Franco Masini.

Lo cierto es que hoy en día se encuentran solteros y sin ningún apuro, aunque estarían dispuestos a entregarse a la pasión; o por lo menos así se los vio en una conocida disco porteña. Ambos fueron vistos a los besos y mimosos en el conocido boliche "Tequila", el viernes por la noche, donde disfrutaron de una velada entre amigos.

En una reciente entrevista con CARAS, la bella modelo aseguraba sobre volver a formar una pareja tras ponerle fin a su relación con Guillermo López: "Quiero volver a estar en pareja. Me gustaría que llegue un compañero. Me gusta compartir la vida, vivirla en pareja. Tener alguien con quien charlar las cosas buenas y malas de la vida. Tiene otro sentido de a dos. Estuve mucho tiempo en pareja y es una forma de estar que me gusta. Estoy más firme y abierta a conocer gente y que llegue un nuevo amor. Hubo momentos en que no quería que se me acercara nadie, pero eso ya pasó".



Por su parte el galán, hoy en día se encuentra protagonizando "La naranja Mecánica" en la calle Corrientes. "Actualmente estoy soltero y sin amor. Ya llegará, espero que llegue", dijo en alguna entrevista.