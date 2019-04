Zidane, al hijo de Francescoli: "¿Mi técnica? Yo aprendí de tu padre"

Enzo Francescoli es uno de los jugadores más destacados en la rica historia de River, del fútbol sudamericano y también del mundo. Su gran técnica y calidad lo encumbraron entre los mejores, transformándose en ídolo de otro crack: Zinedine Zidane.El francés creció mirando al uruguayo en la liga francesa y se transformó en un ferviente seguidor del 'Príncipe'. Tanto es así que su hijo se llama Enzo Zidane por su ídolo, Francescoli.

La anécdota de Francescoli junto a su hijo Marco y Zinedine Zidane La Página Millonaria

En diálogo con La Página Millonaria, el emblema que supo ser campeón de la Copa Libertadores con River en 1996 relató una maravillosa anécdota junto a Marco, su hijo, y el entrenador que luego fue tricampeón de la Champions League con el Real Madrid."A mí no me gusta contar porque no me gusta hablar mucho de mí. Pero fui a Ginebra por un partido de Unicef y mi hijo siempre admiró a Zinedine Zidane. Él sabe toda esta historia del nombre de su hijo, y demás. Fuimos al hotel y Marco y yo bajamos a cenar algo en la barra con Zinedine. Era muy tímido, más que yo en público. Le dije a Marco: 'Pregúntale a Zizou lo que querías preguntarle'. Y él le consultó por sus controles orientados de pecho y eso. Zidane le dijo: 'Pregúntale a tu padre si yo aprendí de él'", reveló Enzo.