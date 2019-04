El dólar bajó 3,2% y cerró en $ 45,50

Luego de que el Banco Central anunciara una modificación en la estrategia para controlar la cotización, el dólar cerró este lunes con una baja del 3,2%, tras la fuerte suba que había experimentado la semana anterior.

A nivel minorista, en el Banco Nación terminó a $ 45,30 para la venta, mientras que el resto de las entidades el promedio fue de $ 45,50. El viernes había llegado a rozar los $ 47 en el mercado minorista. En tanto, en el segmento mayorista, en el que operan los bancos y las grandes empresas, la baja fue aún más pronunciada: arrancó en $ 46 y cayó 3,38%, hasta $ 44,35.

Así, el mercado pareció tomar nota de los cambios que anunció el Banco Central. Minutos antes de la apertura de la rueda, la autoridad monetaria emitió un comunicado en el que informó que cambiará la táctica y saldrá a vender divisas aún cuando el dólar esté dentro de la zona de no intervención. Además, cuando la divisa sobrepase el techo de la banda cambiaria -fijo en $ 51,44- el Central podrá aumentara la munición y ampliar la venta diaria de US$ 150 millones a US$ 250 millones.

La decisión del Central llegó tras la semana más agitada en términos cambiarios, cuando el dólar llegó a repuntar 10% en solo cinco días. El cambio de táctica fue avalado por el Fondo Monetario Internacional, que respaldó la decisión y sostuvo que las reformas están "adecuadamente calibradas para los desafíos que enfrenta la Argentina". ​

Además de ampliar la intervención en el sistema, el Central mantuvo las dos licitaciones que viene realizando. Por un lado, la de las colocaciones de las Leliq, que esta vez llevó la tasa promedio a 73,19%, rozando el nivel más alto desde que se el comienzo de la gestión de Guido Sandleris. Por el otro lado, concretó las licitaciones que le permiten vender en el mercado US$ 60 millones diarios de billetes en poder el Tesoro.

Mientras tanto, el riesgo país -que mide la sobretasa que paga Argentina para endeudarse con relación al interés que rinden los bonos del Tesoro de Estados Unidos- bajó 1,35%, que lo llevó a 950 puntos básicos, contra los 967 del viernes.