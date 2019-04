PASO en Santa Fe: Bonfatti es el más votado, pero lo aventaja la interna del PJ

Con el 60,37% de los votos escrutados en las PASO de Santa Fe, el candidato oficialista del Frente Progresista Antonio Bonfatti se impone con el 30,33%. Le sigue uno de los dos integrantes de la interna del PJ, Omar Perotti, con el 26,76 (que se impone a los 12,39 de María Eugenia Bielsa) y en tercer lugar el candidato de Cambiemos, José Manuel Corral, con el 17,69.

La participación estuvo en torno al 65%, según informaron desde la Secretaría Electoral, con miras a los comicios generales del 16 de junio.

En las primarias de Santa Fe sólo el PJ, que se presenta bajo la denominación de frente “Juntos”, dirime su interna en este turno electoral entre el senador nacional Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa.

"Estamos muy conformes con lo que hicimos y propusimos", declaró Bielsa luego de votar. "No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", dijo por su parte Perotti.

Mientras tanto, el oficialista Frente Progresista presenta la candidatura única de Antonio Bonfatti, actual presidente de la Cámara de Diputados provincial y ex gobernador (2011-2015). “Hay que hacer un cambio de ciclo y preocuparnos por lo que más afecta, que es la falta de trabajo. Nosotros vamos a proponer trabajo para que los jóvenes tengan la posibilidad de esperanza y terminar con la pobreza estructural”, indicó luego de sufragar en Rosario.

A su vez, Cambiemos ofrece la candidatura del intendente de la capital provincial, el radical José Corral quien fue muy cauto a la hora de manifestarse tras emitir su voto: "Hoy es un día de elección, vamos a dejar que la gente reflexione, hablemos de política después del momento de la votación y de cara a junio. Para nosotros hoy es simplemente un momento más en una campaña que termina el 16 de junio",

Cerca de 2,5 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar en una jornada en la que no se registraron mayores incidentes