Cuyaya prepara la llegada de los hinchas “cuervos”

La presencia de Central Norte en Jujuy el próximo sábado obliga a tomar los recaudos suficientes por parte de la comisión directiva de Atlético Cuyaya.

Una vez conocido el cruce por la primera fase del Regional entre el “bandeño” y los “cuervos”, la comisión directiva se puso a trabajar. “Están inclusive llamándonos dos facciones de la hinchada de Central Norte que están divididas, es un tema que tenemos que charlar con la Policía, el comisario Ortíz ya se puso en contacto con la gente de Salta para hacer un operativo en conjunto, ver la cantidad de gente que viene desde allá y tener las prevenciones aquí y tratar de organizar un espectáculo que sea acorde a las circunstancias”, declaró ante El Tribuno de Jujuy René Flores, titular de la subcomisión de fútbol de Cuyaya.

El directivo remarcó que “Cuyaya tiene la oportunidad de jugar un partido soñado, ya lo jugamos hace muchos años en Central Norte en los viejos Torneo Confraternidad, y ahora tenemos la posibilidad con los chicos de Claudio de los Ríos de seguir haciendo historia”.

Sobre la ubicación de la gente, Flores dejó en claro que no hay idea de cambiar “la tribuna Santibáñez generalmente es del local y la visitante como venimos trabajando siempre, pasó con Zapla y los equipos que vinieron a jugar contra nosotros, no vamos a modificar nada, lo que nosotros tenemos previsto”, puntualizó.

Flores destacó que “será un gusto recibir a Central Norte, esperamos que sea un partido interesante y ojalá logremos sacar un resultado positivo que nos encamine”.

René Flores dejó en claro que siempre se pensó en los hinchas “bandeños” y las mejores comodidades “nosotros tuvimos distintas posibilidades, nos ofrecieron Gimnasia por la cantidad de gente, Talleres de Perico también nos ofreció su estadio porque no juega de local, por la cantidad y tratar de albergar a la gente, pero nosotros pusimos prioridad a nuestra parcialidad, a nuestra hinchada que nos acompaña y pensamos que este espectáculo será importante para ellos porque pueden mostrar al mundo lo que es el folclore de Club Cuyaya”, explicó el directivo agregando “por la hinchada seguidora que es y respeto a ellos nosotros nos brindamos primero a Club Cuyaya y a posterior el tema a solucionar a las otras instituciones”.

Hoy habrá reunión “nos juntamos con la gente de la liga, policía, seguramente vendrá gente de Central Norte para planificar y ver que sea todo positivo y tengamos un buen espectáculo de fútbol”, finalizó René Flores, integrante de la subcomisión de fútbol de Club Cuyaya.