Comedores solicitan subsidios del Estado

Algunos no pueden acceder por carecer de personería jurídica, que cuesta unos $ 5.000 y no cuentan con ese dinero.

Tres instituciones que brindan alimentación y contención a personas de escasos recursos necesitan acceder a los aportes que brinda el Estado pero no pueden hacerlo porque les exigen personería jurídica, cuyo trámite precisa contar con dinero que no poseen debido a que se encuentran atravesando por serias dificultades económicas.

El programa provincial de ayuda a comedores es un beneficio de casi $7 pesos diarios por persona. Existe un retraso de 3 meses.

Esta situación ocurre mayormente en los comedores que surgieron en estos últimos años ya que hay muchos otros que sí lograron hacer los trámites pertinentes y accedieron a programas a nivel provincial y nacional.

La creciente crisis económica que se fue agudizando hizo que surjan más de estas ongs que en su mayoría se iniciaron mediante un grupo de madres que empezó a cocinar para familias en situación de pobreza de un determinado barrio.

Primero piden donaciones a personas del lugar pero luego buscan más debido a que la demanda crece.

Algunas tienen la suerte de recibir un constante apoyo de empresas, funcionarios o políticos, pero otros no y deben rebuscárselas para conseguir los recursos.

Cuando intentan acceder a beneficios estatales hay un gran obstáculo que se les presenta: es la personería jurídica, que entre sus requisitos se necesita de un dinero que muchas veces no poseen.

Este trámite, muy necesario para que las organizaciones no gubernamentales puedan crecer entra dentro del marco de la ley y es fundamental poder obtenerlo pero es casi inalcanzable para aquellas instituciones que tienen el objetivo de brindar alimentos ya que sacan de su bolsillo para poder cumplirlo.

Además de ser un trámite que exige mucho tiempo de espera, el requisito de dinero mínimo que se necesita es de $5.000 aproximadamente.

Silvia Herrera, referente del comedor "Manitos Unidas", en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "no me quisieron recibir como comedor sino como merendero y me iban a ayudar con mercadería seca pero hasta ahora no hay novedades. Lo que más necesitamos es carne y verduras pero eso no dijeron que nos iban a donar".

Al respecto comentó que "fuimos a pedir ayuda a Desarrollo Social hace un mes más o menos y presentamos todos los papeles que nos pidieron. Nos dijeron que no había cupos para comedores y merendero, que se habían cerrado, pero que iban a hacer una excepción para nosotros".

Esperan pronto esa ayuda. "Fui a ver en la semana si había alguna novedad pero no encontré a la encargada. Seguimos a la espera, tenemos mucha necesidad, por eso insistimos", dijo.

Además, se refirió a la situación del comedor: "Estamos muy mal, quitamos la sopa, ya no nos alcanza para eso. Lo que más nos complica es el tema de la carne, para lo único que nos alcanza es para puchero, nos tenemos que arreglar con muy poco. No queremos suspender esto porque muchos niños nos necesitan, muchos en días de lluvia buscan la comida y se la llevan para comer con sus hijos".

En ese sentido, Roxana Sosa del merendero "Octavio Ferreira" que está situado en el barrio San Cayetano explicó que "fuimos a varios lugares y siempre nos dijeron que no nos podían ayudar por carecer de personería jurídica. Fuimos al Ministerio de Desarrollo Social y presentamos notas en el Municipio pero todos nos dijeron lo mismo".

"Para hacer ese trámite tenemos muchos costos, nos va a ayudar un abogado pero necesitamos un dinero que no tenemos", agregó.

Sosa también manifestó que necesitan urgente acceder a beneficios estatales para poder seguir sosteniendo la institución que sigue en pie gracias al empuje de los voluntarios y legisladores que en algunas ocasiones se solidarizan con ellos y les brindan ayuda.

El trámite de la personería jurídica

El primer paso para obtener una personería jurídica para una asociación civil es crear un acta constitutiva donde se juntan todos los socios que quieren crear esa institución y se recopilan todos los documentos de estas personas.

Después se hace el estatuto social, que es la norma que rige los destinos de esa asociación.

LABOR DIARIA / DE PREPARAR LA COMIDA PARA NIÑOS Y ADULTOS.

"Ahí están determinados el domicilio, la sede, las actividades que realizará, el objetivo, de dónde sacará los fondos, las elecciones de las autoridades", mencionó Daniel Fin, abogado.

También se debe entregar un documento con la designación de autoridades con sus respectivos cargos.

Eso debe ser presentado al fiscal de Estado.

Tras pasar por diferentes controles y verificaciones el trámite avanza y se debe pagar a un escribano para que respalde lo ya presentado.

Luego abrir una cuenta bancaria y hacer un depósito en esa cuenta.

Asimismo, explicó que "el Estado tiene la facultad de proveer recursos a los ciudadanos y tienden a bajar recursos a ciudadanos organizados. Para poder complejizar la organización se necesita que se reconozca una personería jurídica".

Tener personería jurídica "es darle un apellido a ese grupo de personas, cuando el Estado lo firma se pueden hacer actividades económicas", dijo.

Complicaciones para construir

El “Merendero a Pulmón” se encuentra en una situación similar, Delia Vargas, referente de esa institución aseguró que “intentamos hacer el trámite pero de entrada nos dijeron que sin personería jurídica no íbamos a poder hacer nada. Un abogado nos ayudó con eso e inició ese trámite”, pero todo se paralizó cuando les pidieron que debían tener un fondo de 5 mil pesos como mínimo.

Está situado en el asentamiento 16 de Mayo del barrio Malvinas Argentinas y funciona en la vereda de un domicilio. La mayoría de las casas de esa zona no tiene título de propiedad, sólo una oblea de tenencia precaria, por esa razón tuvieron dificultades para levantar un espacio físico.

Construir un techo es un anhelo que inició el año pasado, donde mediante rifas y otras recaudaciones fueron juntando un fondo para cumplir el sueño pero no pueden lograrlo aún.

“Por eso tener personería jurídica nos facilitaría mucho la obtención de recursos para construir”, afirmó.