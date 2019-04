Maradona saludó a Boca por su cumpleaños y abrió la puerta: ¿vuelve?

Como no podía ser de otra manera, Diego Armando Maradona no se quiso quedar afuera y celebró, a la distancia, el 114° cumpleaños de Boca Juniors con un video enviado desde México, donde actualmente dirige a los Dorados de Sinaloa, de la Segunda División.

"Soy más de Boca que nunca",aclara el astro durante la filmación, que fue compartida por la cuenta oficial del club y en la que el 10 deja bien en claro su amor intacto por el Xeneize. "Boca, sos el beso de mi mamá", concluye.

Sin embargo, varios hinchas de Boca rescataron la parte de la grabación en la que Maradona, a su manera, deja abierta la puerta ante un posible regreso al club, del que se retiró como jugador en 1997 y al que nunca dirigió hasta el momento.

"Cuidado que en cualquier momento llego, muchachos. Yo no voy a echar a nadie, pero, viste, por ahí me meto dentro de la comisión y después me pongo los cortos", deslizó Maradona. ¿Se dará?