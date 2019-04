Le amputaron las garras a una leona para que los niños jueguen con ella

Los veterinarios de la fundación Four Paws advirtieron que quitarles las garras a un león equivale a amputar los dedos de un humano hasta el nudillo.

Desde el zoológico explicaron que la leona de 14 meses fue sometida a esta intervención para que los niños que visiten el parque puedan acercarse a ella.

También señalaron que el felino ha vuelto a estar frente al público tras unos días de recuperación y que las garras volverían a salir después de seis meses.

