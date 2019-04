Deportaron a la selección de Pakistán de futsal por error

Deplorable. La delegación de Pakistán del fútbol sala que venía a competir en el Mundial Misiones 2019 de la disciplina fue deportada en el aeropuerto internacional de Ezeiza por cuestiones de “seguridad nacional”.

En principio, siete integrantes del equipo fueron retenidos en Dubai, mientras que el resto de los jugadores arribó a la Argentina y fueron deportados “en menos de una hora”, según consignó un informe del sitio Olé.

Según lo declarado por un representante de la Federación de Fútbol Sala del país asiático, la decisión obedece “a un error de la Embajada de la Argentina, que no había subido el detalle de los visados de nuestro lado del sistema”, aclaró Malik Adnan, secretario de la Federación.

El tirón de oreja

“Estamos esperando a la delegación en Lahore porque el equipo ha sido deportado. El embajador ha aceptado el error y ha sido convocado para mañana (por hoy) por el Foreign Office. Pero eso no nos ayudará porque ya nos hemos perdido la Copa del Mundo”, agregó Malik.

El representativo paquistaní tenía previsto debutar hoy ante Brasil, en la localidad misionera de Montecarlo.

La Confederación Argentina de Fútbol Sala (CAFS) informó que no habrá reemplazante para el equipo paquistaní “porque el hecho sucedió a menos de 48 horas del comienzo del Mundial”.

Mientras que la deserción de Canadá sí tendrá sustitución en los Estados Unidos, que “por mérito deportivo” era el combinado que podía viajar “si entregaba el visto bueno”.

“La Federación Canadiense dio a conocer su decisión de no participar en el Mundial Misiones 2019, sin dar razón alguna por la cual tomó esa decisión”, explicó un comunicado de la CAFS.

Entonces se incluyó al representativo de Estados Unidos, que viajó de urgencia a la Argentina.