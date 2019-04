"La percusión conlleva algo espiritual"

A pocos días de haber salido el documental a la luz, se presentó por primera vez en nuestro país, en el marco del Segundo Encuentro de Música de Mujeres realizado recientemente en Santiago del Estero.

Este documental se realizó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y al Instituto Nacional de la Música (Inamu).

El Tribuno de Jujuy aprovechó la oportunidad para conversar en exclusiva con esta artista sobre este proyecto, y una de las derivaciones más ricas que tuvo a partir de las experiencias en Córdoba, que fue la formación del Tamboreras Ensamble con las mujeres percusionistas profesionales de esa provincia, que actúa en eventos especiales relacionados con cuestiones sociales como fue las marchas por el Ni Una Menos, Legalización del aborto y en la primera edición del Encuentro Nacional Música de Mujeres en Santiago del Estero.

El proyecto se extiende también a los denominados "Retiro de Tamboreras", que se hacen en distintas provincias.

¿Qué les pasa a las mujeres que participan de estos talleres, que no es solamente la sensación de tocar un instrumento?

Las mujeres vienen de una manera, muy tímidamente y hasta pidiendo disculpas por no tener un instrumento, o no saber tocar (cuestión que no es excluyente), y se van de otra, reconfortadas, se llevan un momento compartido con otras mujeres, con una experiencia musical que nunca antes han tenido. Hay muchas mujeres grandes de 60 y 70 años que tienen su profesión y que tienen una deuda pendiente, tal como ellas mismas lo dicen, de tener la experiencia de tocar un instrumento o de acercarse a la música, por distintos motivos, ya sea porque en su época no se lo permitían ni ella misma, ni su familia, o porque no tuvo la oportunidad, etc. Y ahora, se dan esa licencia después de liberarse de un montón de cosas. También hay pibas de veintipico, que ya vienen con otra cabeza. Y está bueno también el cruce generacional.

Y lo que vemos en todo este desarrollo del proyecto que empezó en el 2010, es que estamos dentro de un contexto muy distinto, sociopolítico de las mujeres, en el que ya sabemos que es un espacio válido. Antes en Córdoba nos cuestionaban por qué era sólo para mujeres, y nos "bardeaban" en Facebook, y teníamos que dar explicaciones. Ahora ya no tenemos que dar explicaciones, está como instalado que es un espacio de mujeres.

Es una especie de ritual. Las mujeres sienten la vibración de tocar juntas, en comunión, algo que se había perdido en nuestras sociedades.

DOCUMENTAL/ IMAGEN DE “TAMBORERAS, MUJERES AL TAMBOR”.

¿Cómo se encara el taller?

Yo trato de empezar de cero. Primero pregunto quiénes tocan la percusión y muchas veces son la mitad o menos, y empezamos bien de cero. En un taller de dos horas empiezo de la nada, moviendo las manos, reconocemos el pulso, empezamos a hacer los sonidos graves y agudos, cómo los empezamos a relacionarlos con el ritmo, cómo toco con mi compañera.

Todo eso se ve en el documental.

En el documental se va viendo la cocina del taller, y a partir de ahí se incluyen entrevistas donde con Lili contamos el proyecto en todos estos años.

¿Cómo nace el proyecto? ¿Cuál fue la motivación?

Soy codirectora de este proyecto, junto con Liliana Zavala, percusionista de Córdoba que vive en Suecia. Creo que la motivación es que nosotras empezamos a tocar la percusión hace como veinte años en un taller también, donde éramos todas mujeres, y muchas salimos de ahí tocando y a profesionalizarnos.

¿Y quién lo hizo en ese momento?

Lo convocó Esteban Gutiérrez, que también es un percusionista muy conocido, referente y maestro.

¿Cómo es tu historia como música? ¿Por qué elegís la percusión?

Este taller del que te estoy hablando fue en el ‘95 y a partir de ese año se formó De Boca en Boca -formación musical femenina de la que formó parte-. Esteban Gutiérrez era nuestro profesor. Con este grupo éramos más cantantes que nos acompañábamos de percusiones. Antes había tenido una experiencia de hacer música caribeña, a principio de los ’90 en Córdoba, cuando todavía no existía el rock fusionado con la música latina. Yo digo que mi primer profesor de percusión, sin serlo, fue Carlos Pelusa Rivarola, que es parte de una familia muy grande de músicos en Córdoba. Él venía de vivir en México, y de tocar con Lila Downs en sus comienzos, allá por el ‘92. Yo ahí cantaba y tocaba teclado, y vi por primera vez, a un percusionista tocar en vivo.

Tocabas el piano...

Tocaba piano de niña porque yo era del interior de Córdoba, y empecé a estudiar eso porque no había otro instrumento. No tenía idea de la música caribeña, de los tambores, de África, de nada. Por eso digo que la primera relación con esa música fue cuando él vino con toda esta música del caribe en esta banda que se llamó Bandula.

¿Cómo sigue tu camino a partir de esto?

Después vino esa oportunidad de hacer un taller de percusión con mujeres. Se formó un grupo donde experimentábamos esos ritmos latinos. Luego conformamos De Boca en Boca, donde hacíamos música del mundo acompañada de la percusión. Ahí yo empecé a estudiar percusión de manera particular con distintos profesores. Estuve con una eminencia que fue el Bambán Miranda, un peruano que tocó mucho tiempo con la Mona Giménez, y revolucionó los ritmos dentro del cuarteto. Aprendí con el también muchos ritmos afroperuanos, y toqué en su banda Guarango.

Después tuve una beca para estudiar percusión en La Habana y cuando tuve la oportunidad de hacer mis discos como solista, esa fue mi herramienta, la voz y la percusión, y fui desarrollando esa expresión. Y por último llegamos a este proyecto de "Tamboreras, mujeres al tambor" que lleva ocho años y medio.

VIVI/ ACOMPAÑANDO A DISTINTAS ARTISTAS EN EL ENCUENTRO DE MÚSICA DE MUJERES.

¿Qué te pasa a vos cuando tocás?

Yo me transformo. A mí la música me atraviesa. El momento en que hago música y la puedo transmitir, es un momento en el que yo me conecto con mi lado más salvaje y ancestral. Los americanos tenemos esta mezcla de europeo, indígena y afro. Lo afro si no está en nosotros, está más atrás. Antes estas cosas se tapaban.

Ahora, el objetivo del taller no es enseñar percusión, tiene un trasfondo más afectivo si se quiere...

La primera pregunta que nos hicimos con Lili Zavala cuando empezamos a pensar este proyecto fue ¿por qué no hay más mujeres tocando la percusión en Córdoba y en el mundo?

Claro, ustedes plantean en el documental, que conocían muy pocas mujeres percusionistas, siendo que están en el tema...

Claro, yo nunca había visto en vivo a una mujer percusionista como hay ahora. En este encuentro por ejemplo (de Música de Mujeres en Santiago) hubo un taller con Mariana Baraj y yo presenté el documental, vengo de un taller que dictó una uruguaya. Hace veinte años atrás no tenías posibilidad de ver esto, porque las mujeres que hoy tocamos la percusión, nos estábamos formando. En cambio ahora, hay chicas de 20 años que ya están viendo todo esto. Es otra camada.

¿Pensás que tiene que ver con una postura machista predominante en años anteriores, el hecho de que las mujeres no se animaban a la percusión? Creo que tiene que ver con todo, a las tradiciones, con las religiones. Se cruza todo. Muchas de estas culturas tienen que ver con que la mujer no toque los instrumentos de percusión porque tiene otras funciones asignadas dentro del ritual, como por ejemplo el baile. La idea es romper con todo esto, porque todas estas músicas que tienen ver con la percusión conllevan algo espiritual. La música es espiritual, pero la percusión en sí más aún, porque es más ancestral, tiene que ver con lo folclórico de cada lugar, con la tierra. Son fibras muy sensibles, siempre tiene que ver con algo espiritual, con el alma, con contactarte con los dioses, con la Pachamama, o como le llames. Y en este momento en que las mujeres nos estamos animando a salir a visibilizarnos, también se juntan momentos históricos en el mundo, en el que todo está floreciendo. Estamos saliendo y resurgiendo, y estamos tratando de hacer las cosas de otras formas. A mí me hubiese encantado cuando tenía 20 años tener referentes mujeres.

¿Cómo sigue tu año?

Seguiremos difundiendo el documental en otras provincias, el 29 de junio lo vamos a presentar en Buenos Aires, y también vamos a dar los talleres. Con Tamboreras Ensamble, formación que dirijo, también continuamos con presentaciones en Córdoba y otros lugares, y ya tenemos nuestros temas. Desde el año pasado tengo un trío acústico para las giras de Europa con el que estuve viajando entre agosto y octubre del año pasado y volví en febrero. Son dos proyectos en distintos lugares, y estoy tocando el repertorio de mis tres discos, "Tamborbeat", "Madre Baile" y "Vivir en la tierra". Y te diría que el documental es como mi último disco, porque es una producción importante.