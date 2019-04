Carlos Tevez a disposición del técnico Gustavo Alfaro

Recuperado de la lesión que padeció en una de sus rodillas, el “Apache” está óptimo para jugar ante Rosario Central, el jueves.Le hicieron estudios médicos al volante uruguayo Nández y no tiene ninguna lesión ósea, por lo que puede ser de la partida ante el ‘canalla‘

Carlos Tevez se entrenó ayer por la mañana a la par de sus compañeros en Casa Amarilla, recuperado de la lesión que lo afectó en una de sus rodillas, y está a disposición del entrenador Gustavo Alfaro de cara al partido ante Rosario Central, a jugarse el jueves en Mendoza por la Supercopa Argentina.

Tevez se mostró en buena forma, tras superar una entorsis de rodilla en su pierna izquierda, que lo alejó de las canchas por un par de semanas.

Todo indica que el "Apache" será titular ante Central en el estadio "Malvinas Argentinas".

Los futbolistas que jugaron el domingo en el triunfo por 2 a 1 ante Godoy Cruz en Mendoza realizaron hoy movimientos regenerativos en el gimnasio, mientras que los que no jugaron o fueron suplentes e ingresaron algunos minutos, trabajaron en la cancha principal del predio "Pedro Pompilio".

Después del ejercicio precompetitivo, el grupo principal realizó fútbol en espacio reducido. Tevez, capitán del "xeneize" cuando ingresa al equipo, se alineó con pechera azul junto con los titulares Lisandro López y Julio Buffarini.

En otro grupo, con pechera amarilla, estaban Sebastián Villa y Mauro Zárate, y en otro con chalecos naranja se vio a Marcos Díaz, Darío Benedetto, Ivan Marcone y Frank Fabra. El resto eran futbolistas juveniles. Si Tevez juega desde el comienzo ante Central, podría reemplazar a Emanuel Reynoso o a Mauro Zarate, con respecto al equipo que igualó 2-2 de visitante, la semana pasada, ante Deportes Tolima en Colombia.

Entre los ausentes en ambas tareas estuvo el volante Nahitan Nández, quien sufrió un fuerte golpe por parte de un rival y según el cuerpo médico "xeneize" padece un traumatismo. Por la tarde, le hicieron estudios al volante uruguayo y no tiene ninguna lesión ósea, solo un traumatismo pero no tendrá inconvenientes para jugar el jueves venidero frente a Rosario Central por la final de la Supercopa Argentina, en Mendoza. A la espera de la evolución en la lesión de Nández y la casi segura participación de "Carlitos", el once posible que Alfaro pondría en Mendoza sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Más; Sebastián Villa, Ivan Marcone, Nández o Jomar Campuzano y Mauro Zárate o Emanuel Reynoso; Tevez y Darío Benedetto.

Boca volverá a entrenarse mañana desde las 9.30 a puertas cerradas en Casa Amarilla, al igual que el miércoles, cuando viajará a las 14.30 en vuelo charter hacia Mendoza, para hospedarse nuevamente en el Hotel Esplendor y regresar por la misma vía apenas finalizado el partido contra Central.

Boca, campeón de la Superliga 2017/2018, definirá el jueves desde las 21.10 en el estadio "Malvinas Argentinas", con público de ambas parcialidades, la Supercopa Argentina ante Rosario Central, ganador de la Copa Argentina. El "xeneize" fue fundado el 3 de abril de 1905 por seis vecinos adolescentes hijos de italianos. A partir del Torneo Inicial 2013, se convirtió en el único club que disputó todas las temporadas en 1º División desde el comienzo del profesionalismo en 1931, el jueves intentará conseguir un nuevo trofeo para sus vitrinas.