Gremios estatales movilizarán hoy por las calles capitalinas

El paro convocado para hoy por las dos CTA y el Frente Sindical en todo el país estará acompañado en Jujuy por una marcha de los gremios estatales.

Las entidades sindicales que agrupan a los maestros de nivel primario (Adep) y a los profesores (Cedems) confirmaron su adhesión a la medida de fuerza al igual que el gremio de los bancarios, Adiunju, ATE, CTA, Seom (municipales) y Sadop. En tanto que al sumarse el gremio de los camioneros tendrá su impacto en actividades como la recolección de residuos concesionada.

A las 10 habrá una concentración de referentes gremiales en Adep (La Madrid y Belgrano). En tanto que la Intersindical (que integran diez gremios) movilizarán a la misma hora desde Cedems, para dirigirse por la calle Independencia hasta Senador Pérez para unirse a la columna de ATE y posteriormente emprender el camino hacia la plaza Belgrano, previo paso por la carpa del Cedems instalada en el atrio de la Catedral.

"Todos vamos a movilizar acompañando y priorizando el reclamo de los docente así que las columnas de los distintos sindicatos, empezando desde el Cedems, van a marchar por la calle Independencia en encuentro de los Judiciales, desde allí por Senador Pérez hasta ATE, (Alvear y Senador Pérez) y allí bajar por Alvear para dirigirse a la plaza pasando por la carpa de la dignidad docente hacia la Casa de Gobierno", detalló Susana Ustarez, titular de Apoc. Dijo que se trata de una manifestación no sólo gremial sino que al mediodía confluirán organizaciones sociales, entre otras entidades que repudian las políticas del Gobierno nacional.

"Vamos a marchar alrededor de la plaza Belgrano y cerrar con la lectura de algunos reclamos así como la palabra de varios dirigentes", anticipó Ustarez.

Vale destacar que los gremios estatales jujeños tienen también reclamos salariales vinculados con una paritaria que sea acorde a la elevada inflación y una serie de reivindicaciones laborales.

Gremios como Atsa adherirán a la medida de fuerza pero garantizando las guardias y prestación de servicio por emergencias.

La cuestión de los colectivos urbanos

Hoy la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhiere al paro nacional pero mañana no habrá servicios debido al reclamo en cuanto a la aplicación del Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo el anuncio de la UTA Jujuy de que los colectivos urbanos capitalinos hoy cortarán sus servicios a las 22, no estaría avalado por la comuna capitalina quien señala que deben cubrirse hasta la medianoche.

El gremio dirigido por Sergio Lobo apela a esta finalización anticipada para garantizar la seguridad del personal local y evitar situaciones de violencia como las que se produjeron en Buenos Aires donde varias unidades fueron incendiadas.

Lobo dijo que “el 1 de mayo suspenderemos el servicio durante todo el día y no vamos a trabajar. Esto será por el reclamo que venimos solicitando de hace tiempo que tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias. Si el compañero trabaja el feriado paga el Impuesto a las Ganancias entonces no lo beneficia en nada, porque lo que cobra se lo descuentan. Por eso directamente no vamos a trabajar”.

Tampoco habrá bancos

Como el gremio de Bancarios se suma al paro de hoy y mañana es feriado nacional no habrá atención al público por 48 horas. Hoy, de 9 a 10, realizarán una panfleteada y asamblea en Alvear esquina La Madrid.

Ante problemas de carga de cajeros, se insta a usar el débito.

Piden no sacar residuos

La empresa Limsa informó que por el paro de camioneros hoy no habrá servicios de ningún tipo en la zona concesionada capitalina. En tanto que por el feriado del Día del Trabajador mañana tampoco se recolectarán los residuos. Solicitan a la población no sacar los residuos.

No hay aviones

Aerolíneas Argentinas recordó que todos sus vuelos programados para hoy están cancelados.

La empresa comunicó que la medida, que alcanza a 350 viajes en el país, incluso Jujuy; y que afectará a más de 22.000 personas, es para “proteger de la mejor manera posible” a pasajeros.