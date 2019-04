"Mientras algunos deciden parar en este momento difícil, nosotros estamos trabajando"

El presidente Mauricio Macri encabezó un acto junto a la gobernadora María Eugenia Vidal para inaugurar obras en una planta de Aysa, en Ensenada. En medio de un discurso de fuerte tono electoral, el jefe de Estado se refirió al paro general que encabezan Hugo Moyano y otros gremialistas opositores.

"Este año cumplí 60 años. Estas 6 décadas han sido marcadas por el trabajo. Soy de familia italiana y mi viejo me inculcó el trabajo, arrancar bien temprano como estamos hoy", introdujo.

Y agregó: "Y así elegimos este día para arrancar trabajando cuando otros en un momento difícil para el país deciden parar. Nosotros no, nosotros estamos acá, trabajando, para construir un futuro mejor para todos".

El mandatario ratificó su compromiso con "el cambio". Dijo que tenía muchas alternativas para su futuro personal pero eligió continuar con el desafío de dejar atrás "80 años de ocultamientos, mentiras, corrupción y promesas incumplidas".

"Este es un momento para demostrar cuánto coraje tenemos, cuánta convicción en este momento que los mercados están dudando si vamos a volver atrás. Se equivocan. Nosotros aprendimos de lo que pasó y los argentinos queremos encontrar nuestro lugar desde el trabajo, no queremos más mentiras, no queremos más ocultamiento", describió.

A modo de comparación con la administración de Cristina Kirchner, probablemente su principal rival en las elecciones de octubre, planteó: "Sería muy fácil agarrar y dar un giro hacia atrás y tomar los recursos que tenemos y gastarlos todos hoy y comprometer las futuras generaciones, pero no lo vamos a hacer. Sería muy fácil estar en cadena nacional y obligarlos a escucharme todos los días, pero no lo vamos a hacer… O sería más fácil manejarnos con periodistas amigos y poner mucha propaganda para convencerlos de lo que hacemos o de lo que no… o ir con la gobernadora a inaugurar una obra que no se terminó para sacarnos una foto, pero eso no lo vamos a hacer porque sería volver atrás y los argentinos hemos decidido no volver atrás".

Mientras Macri y Vidal inauguraban las obras en Ensenada, gremios opositores liderados por Hugo Moyano realizaban una jornada de protesta que afectó parte del transporte e incluyó algunos cortes en los accesos. Esta tarde será el acto central en Plaza de Mayo, con la participación de la CTA.