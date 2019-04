Confirmado: sancionarán a las empresas de colectivos por "incumplimiento del servicio"

Tras el anuncio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de no brindar el servicio de colectivos urbanos a partir de las 22 en nuestra provincia, la comuna capitalina aclaró que la medida de reeverse y que de cumplirse las empresas de transporte serán sancionadas económicas

En diálogo con El Tribuno el secretario de Servicios Públicos de la comuna capitalina, Guillermo Marenco explicó que la medida de fuerza anunciada por la UTA corresponden al 1 de Mayo, sin embargo "deja a los usuarios sin el servicio a partir de las 22 de hoy".

En sentido aclaró que de hacerse efectiva esta decisión se procederá a la sanción a la empresas por "incumplimiento del servicio".

Cabe aclarar que Sergio Lobo, titular de la UTA manifestó que esta "finalización anticipada del servicio es para para garantizar la seguridad del personal local y evitar situaciones de violencia como las que se produjeron en Buenos Aires donde varias unidades fueron incendiadas.

Lobo dijo que “el 1 de mayo suspenderemos el servicio durante todo el día y no vamos a trabajar. Esto será por el reclamo que venimos solicitando de hace tiempo que tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias. Si el compañero trabaja el feriado paga el Impuesto a las Ganancias entonces no lo beneficia en nada, porque lo que cobra se lo descuentan. Por eso directamente no vamos a trabajar”.