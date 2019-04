En Jujuy habrá colectivos urbanos hasta las 22

Hoy la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhiere al paro nacional pero mañana no habrá servicios debido al reclamo en cuanto a la aplicación del Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo el anuncio de la UTA Jujuy de que los colectivos urbanos capitalinos hoy cortarán sus servicios a las 22, no estaría avalado por la comuna capitalina quien señala que deben cubrirse hasta la medianoche.

El gremio dirigido por Sergio Lobo apela a esta finalización anticipada para garantizar la seguridad del personal local y evitar situaciones de violencia como las que se produjeron en Buenos Aires donde varias unidades fueron incendiadas.

Lobo dijo que “el 1 de mayo suspenderemos el servicio durante todo el día y no vamos a trabajar. Esto será por el reclamo que venimos solicitando de hace tiempo que tiene que ver con el Impuesto a las Ganancias. Si el compañero trabaja el feriado paga el Impuesto a las Ganancias entonces no lo beneficia en nada, porque lo que cobra se lo descuentan. Por eso directamente no vamos a trabajar”.