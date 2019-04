Intendente dijo que se amortizó deuda de $60 millones

Con tono de campaña, el intendente de Palpalá, Pablo Palomares, brindó su mensaje anual desde el Cine Teatro Altos Hornos Zapla, dejando inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Habló de obras con recursos propios, sobre las que no rindió cuenta a ninguno de los pedidos de informes del parlamento local.

El jefe comunal frente a la totalidad de los integrantes del Concejo Deliberante remarcó que "se trabajó en canteros, realizando una recuperación integral de veredas, caminos y juegos para niños", y anunció la ejecución de una pasarela en el barrio Canal de Beagle, obra de inclusión peatonal que fue desvastada por una creciente sobre el arroyo Las Martas, según dijo.

Pablo Palomares también señaló que "hoy podemos decir que se ha amortizado el total de la deuda heredada, hablamos de 60 millones de pesos que se han saldado", al tiempo que resaltó que "el incremento en la recaudación de tributos se incrementó en un 52% con respecto al año anterior".

Asimismo, resaltó el jefe comunal que "el municipio ejecuta obras con recursos propios".

Durante su discurso Palomares reveló que "se intervino con acciones de obras e infraestructura en diferentes establecimientos educacionales, tales como el Bachillerato Nº 22 ‘Héroes de Malvinas’ y la escuela ‘Luis Braille’, donde se trabajó en el reacondicionamiento de las veredas externas e internas de adoquinado".

También hizo referencia a "obras en pasarelas peatonales, polideportivos, reactivación de la bloquera municipal, mantenimiento del espacio público", entre otros ítems, sobre los que se extendió.

En relación a la cartera de Turismo, dijo que "se han aprobado dos proyectos por una suma de 1.616.000 pesos, para la señalización, apertura de senderos y equipamiento de promoción del Complejo Recreativo Forestal".

Se refirió además a que "desde el área de discapacidad se trabaja con el objetivo principal de la inclusión y construcción social de las personas con discapacidad, como actores principales de nuestra sociedad".

En este marco el intendente recordó que "se logró la inclusión laboral en el supermercado Día, mediante el proyecto de Entrenamiento Laboral Privado, de cuatro personas con discapacidad".

Confirmó que se logró "cumplir con la asistencia alimentaria a 9 mil familias, las cuales recibieron de manera mensual la entrega de módulos alimentarios".

Bajo la consigna "Ciudad Saludable", el jefe comunal confirmó que "se asistió a más de 6.500 familias con el programa ‘Comer en Casa‘, más de 400 familias reciben 10 productos a través del programa Excomedores. Actualmente funcionan un total de 20 centros de atención familiar, que contienen a más de mil niños en Palpalá, ofreciendo meriendas 2 días a la semana y 15 comedores que cuentan con fondos que cuentan con fondos del Gobierno provincial".

Sin compromiso ni objetivos claros

“Para mí fue un discurso vago, sin compromiso y sin objetivos claros”, dijo el concejal Rubén Eduardo Rivarola sobre el mensaje del intendente Pablo Palomares.

“El enfoque que yo veo es seguir con los puntos digitales, pintando puentes o haciendo murales. No veo una apuesta grande para poder darle trabajo a la gente, no veo una apuesta grande en obras públicas, salud o seguridad. Trató temas que se trabajaron el año pasado pero no veo nada contundente para este año”, opinó el edil justicialista.

“Habló del apoyo del IMD a comerciantes, pero en Palpalá cerraron comercios, por lo que yo veo que no fue un buen trabajo el del IMD a través de microcréditos, yo no lo he visto. En el transcurso del año el IMD estuvo intervenido, con pocas acciones”, dijo.

En cuanto al público que asistió al acto, dijo: “Vi mucha gente de Jujuy, me sorprendió mucho ver gente de la Odij, sabemos que son cooperativas, sabemos que son gente de trabajo, pero me parece raro”.

“Para mí esto no fue serio, un mensaje claro a la gente de Palpalá tiene que ser con los vecinos y no políticamente haber invitado a la gente de la Odij, a la gente de la Juventud Radical de Jujuy, creo que estamos en Palpalá, no en capital”, apuntó.

Consultado sobre si el discurso vio reflejado lo que es la realidad de Palpalá, Rivarola señaló: “Hizo mucha futurología, no hay nada concreto y serio. La verdad que no veo un plan de trabajo serio para la ciudad, veo más de lo mismo”.

En relación a las expectativas que tenía del discurso señaló: “Yo esperaba un proyecto serio de trabajo diciéndome cómo va a hacer para darle trabajo a la gente y cuándo. Con respecto a obras, salud, educación y seguridad que nos diga qué es lo que pasa y qué es lo que tenía pensado hacer. La verdad un discurso muy vago, cero puntualidad, cero compromiso en decir qué se va a hacer, en cuánto tiempo y con qué presupuesto”.

En relación a las obras públicas el concejal señaló: “Habló de que se arreglaron calles, yo la verdad que no lo veo. Habló del arreglo de las escuelas, pero sabemos hoy que los alumnos están teniendo clases adentro de una cocina. Para mí fue un discurso vago, sin compromisos claros y sin objetivos claros”.

Por su parte, el edil Fabián Rodríguez dijo que nada de lo que dijo Palomares “refleja lo que está pasando en la ciudad. La verdad es que nos dejó un sinsabor muy grande”.

Rodríguez dijo no entender cómo recuperarán las fuentes de trabajo que se perdieron el año pasado en Palpalá, lo cual no aludió en su mensaje. “También nos deja una gran preocupación el hecho de haber presenciado un acto de campaña del intendente por su reelección y hemos observado cuáles son sus pilares fundamentales, las bases de la Odij, siendo Emilio Cayo una de las personas más cuestionadas de la provincia de Jujuy y que me parece es el puntero más importante que tiene el intendente Pablo Palomares para su reelección y sobre todo acompañándo al presidente Macri y al gobernador Gerardo Morales”.