El chavismo quiere juzgar a Guaidó, que no tiene fueros

La tensión política volvió a escalar ayer en Venezuela, luego de que el chavismo confirmara el allanamiento (suspensión) de los fueros del presidente interino Juan Guaidó y un sector del antichavismo reclamará la "activación" del artículo constitucional que permite al parlamento autorizar la actuación de tropas extranjeras en el país, con el fin de sacar del gobierno al mandatario Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada exclusivamente por chavistas, dio luz verde ayer para juzgar a Guaidó, al aprobar el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, también bajo control del chavismo), que lo había declarado en "desacato".

La resolución de la ANC, sancionada entre gritos que reclamaban "paredón" y "tribunales populares", autoriza "la continuación del enjuiciamiento" a Guaidó, pese a que formalmente no comenzó aún ningún proceso contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y mandatario interino de la república.

La decisión fue adoptada "de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución", según el texto aprobado, pese a que dicho artículo solo faculta a la AN a retirar la inmunidad de los legisladores.

"No es poca cosa ni estoy minimizando la atrocidad que están haciendo", pero "no va a ser la violencia, la intimidación, lo que nos detenga", respondió inmediatamente Guaidó, quien ratificó su llamado a una "protesta estratégica organizada" en las calles para este sábado, día para el cual convocó a un "simulacro de operación libertad".

Tras pasar buena parte del día sin mostrarse en público, Guaidó publicó por la tarde en su cuenta en Twitter una fotografía en la que se lo ve en una reunión con más de 20 personas, a la que definió como una "jornada de trabajo del Plan País" para "lograr el resurgir estructural de Venezuela de la mano de todos los sectores" de la sociedad.

Mientras tanto, autoridades chavistas retuvieron en el aeropuerto internacional de Caracas y les anularon sus pasaportes a los diputados antichavistas Mariela Magallanes y Oscar Ronderos, quienes se disponían a viajar a Doha para asistir a la asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial.

En ese contexto, la exdiputada antichavista María Corina Machado afirmó que "la activación del artículo 187, inciso 11, es la mejor manera de proteger" a Guaidó.

El inciso 11 del artículo 187 de la Constitución faculta a la AN a "autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país".

Nueva York

El riesgo de una guerra nuclear el “alto” dice ONU

La secretaria general adjunta de la ONU responsable de Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, advirtió que la amenaza actual de usar armas nucleares es “la más alta de lo que ha habido en generaciones”.

Nakamitsu recalcó que el uso de armas nucleares, ya sea de manera intencional, por accidente o error de cálculo “es una de las grandes amenazas para la seguridad y la paz internacional”.

Y alertó que “las posibles consecuencias de una guerra nuclear serían globales y afectarían a todos los Estados”.

Italia

Salvini impide desembarco de 64 migrantes

El gobierno de Italia anunció ayer que no permitirá el desembarco en sus puertos de un navío alemán, que fue el que rescató a 64 migrantes de un naufragio en el Mediterráneo, frente a Libia.

“El barco tiene bandera alemana, es de una organización alemana, de constructor alemán y capitán alemán; intervino en aguas libias y de un puerto seguro; bien, que vaya a Hamburgo”, afirmó el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini.

Sea Eye fue la ong responsable del rescate de las personas que sufrieron un naufragio frente al país africano.

Reino Unido

Bruselas no aceptará prorrogar el Brexit

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, advirtió ayer que extender el Brexit hasta el próximo 22 de mayo no será una opción posible si el Parlamento británico no aprueba antes del 12 de abril el acuerdo de salida que ya fue rechazado en tres ocasiones.

“Si no se ha hecho para entonces, no será posible ninguna otra extensión. Tras el 12 de abril nos arriesgamos a poner en peligro las elecciones al Parlamento Europeo, y por tanto amenazamos el funcionamiento de la Unión Europea”, sentenció Juncker.

Brasil

Temer suma una nueva denuncia por corrupción

El expresidente de Brasil Michel Temer acumuló ayer nuevas denuncias por supuestos actos de corrupción que parecen amenazar la libertad que consiguió el 25 de marzo, luego de pasar cuatro días en prisión, dijeron fuentes judiciales.

El Ministerio Público de San Pablo presentó una nueva denuncia por corrupción en contra de Temer.

Esta última demanda está relacionada con una reforma que se hizo en una casa de Maristela Temer, una de las hijas, para la cual el exmandatario se habría valido de dinero procedente de la corrupción.

Polonia

Sacerdote pide disculpas por quemar libros

El sacerdote polaco Rafal Jarosiewicz responsable de la quema de libros de “Harry Potter” y “Crepúsculo” (Twilight) por considerarlos sacrílegos se disculpó este miércoles por esa acción que provocó una ola de críticas en Polonia.

“Haber quemado los libros y otros objetos fue un acto desafortunado”, declaró el sacerdote Rafal Jarosiewicz en la página Facebook de la fundación “SMS de los Cielos”.

“No se trataba de burlarse de ningún grupo social ni de ninguna religión y tampoco apuntaba a los libros ni a la cultura”, dice el texto.