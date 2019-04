Inseguridad: otro motivo de cierre de negocios

Por Luis Caraballo

No solamente la baja de las ventas de los artículos, los altos impuestos y los elevados montos que se deben abonar al momento de pagar las boletas de los servicios de luz, agua y gas son causales para cerrar un local comercial que funciona en un barrio. La inseguridad es otro motivo por el que los negocios domiciliarios que se encuentran en las distintas zonas deciden cerrar de manera definitiva.

Es que ante la ausencia y no circulación de móviles policiales y la lejanía en que se encuentran las comisarías de muchos de esos pequeños comercios, dificulta mantener la atención a los clientes en horas tempranas del día hasta la noche, ya sea en horario corrido o en determinado horario de atención al público.

Ante esta situación que se genera por los cierres, muchas personas deciden vender toda clase de artículos en las ferias que se instalan en los barrios o inclusive sacan a la venta en su misma casa. Los representantes de distintos centros vecinales expresaron que trabajan en conjunto con la policía de la provincia para mayor prevención de hechos delictivos.

Fabio Méndez, presidente del centro vecinal del barrio Mariano Moreno, explicó a este matutino que las pequeñas despensas "sufren un cierto grado de inseguridades, aunque se vean efectivos. Pero recordemos que el barrio Mariano Moreno es muy grande y diferente a todos los sectores. Moreno necesita más efectivos policiales y hay que estar atento a lo que es la seguridad del ’caracol’. En ese sentido si hay que estar prevenidos por la inseguridad".

A eso se le añade que muchas veces los almacenes, o inclusive los puestos de comida que se abren por las noches, no puedan atender de una manera normal para que la gente se acerque a comprar. Si no es a través de puertas o ventanas de rejas, las despensas no atienden a sus clientes por las últimas horas del día.

Méndez añadió que además es la situación económica lo que influye a la hora de comprar. "Por el tema económico también hubo una caída en las ventas. Teniendo cerca supermercados en la zona de la exterminal, la gente prefiere comprar en ellos por mayor, porque se ve una diferencia con los precios que hay en los barrios", enfatizó el presidente del centro vecinal del barrio Mariano Moreno.

Por su parte, en el barrio Santa Rita, desde el centro vecinal indicaron que si bien hay zonas donde se producen muchos hechos delictivos hacia las despensas, tienen otra manera de encarar la inseguridad.

María Poma, presidenta del centro vecinal, mencionó en igual sentido que "estamos trabajando articuladamente con varias instituciones. Tenemos una reunión con la Brigada y últimamente en la zona sur del barrio hay ilícitos de robo pero se está trabajando para solucionar", recomendando que ante un hecho delictivo en las despensas se recurra de inmediato a las comisarías cercanas.

Poma, además, instó a los vecinos a colaborar con el tema de la basura. "Sacan la basura en cualquier horario y de cualquier tipo, fuera de los días que pasa el recolector. Esto pasa desde hace un año", reclamó.

Crece la gente que vende en puestos de ferias

Los grupos de compra y venta en las redes sociales son otra plataforma en la que muchos ofrecen sus pertenencias.



COSAS USADAS / PERSONAS QUE NECESITAN INGRESOS ECONÓMICOS SALEN A VENDER SUS PERTENENCIAS HASTA EN LA VÍA PÚBLICA.

Ante la situación que desemboca el cerrar un negocio en un barrio, muchas personas toman la decisión de salir a vender en los puestos de ferias que se forman con mayor frecuencia los días sábados y domingos.

Por la zona de Alto Comedero, hay tres ferias que se establecen para que la gente pueda acercarse a comprar diversos artículos: por el sector de los loteos del “B6”, al lado de un supermercado sobre calle Carlos Undiano y en el trazado de la avenida Forestal (entre sector B3 y 370 viviendas). Lo más llamativo al ir llegando a las ferias es la cantidad de gente que se pone a las afueras con mantas a vender cosas usadas.

En tanto que en el Chingo, Malvinas, San Cayetano (Mariano Moreno) y San Pedrito son otras zonas que se forman los puestos feriantes. Sin embargo, algunas personas deciden vender elementos como prendas de vestir y calzados usados desde su casa.

“Tenemos una feria donde se une a los barrios de la zona y ahí van a comprar muchos de los vecinos, es decir los fines de semana”, dijo María Poma, presidenta del centro vecinal del barrio Santa Rita.

En tanto que, Fabio Méndez, del centro vecinal de Mariano Moreno, comentó que “estamos trabajando con el tema de los puestos de venta ambulante. Sé que los vendedores ambulantes necesitan trabajar y que es un trabajo a antes de que salgan a delinquir, pero estaría bueno que mantengan limpio los lugares”.

Venta online

Los grupos de compra y venta en las redes sociales son otra plataforma en la que muchos ofrecen sus pertenencias para obtener un ingreso económico. En los últimos meses, se pudo observar que no solamente se vendían prendas de vestir y calzados, sino también los propios elementos que se utilizaban en las despensas de los barrios.

Los usuarios que ofrecen sus pertenencias colocan en la publicación que crean: un precio estipulado como oferta que puede ir descendiendo en la conversación con el vendedor, dirección donde se puede mirar el elemento que se está vendiendo y número telefónico por el cual se pueden comunicar y acordar para la venta final. Se recomienda a todas las personas tener en precaución este tipo de venta que no son oficiales.