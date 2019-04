Cartelera del Cine Teatro Alfa

“SHAZAM!” En Digital 3 D. Un film divertido de acción y fantasía centrado en la familia, trata de un adolescente que puede transformarse mediante la palabra “Shazam!”, en un superhéroe adulto. Gracias a un antiguo mago que le dio los poderes (la fuerza sobrehumana de Superman, la velocidad, el vuelo y otros), ahora deberá saber cómo usarlos para evitar que el villano Thaddeus Sivana lo controle con sus fuerzas mortales del mal. En castellano para toda la familia, con Zachary Levi, Mark Strongy elenco.

DIARIAMENTE: 16:00 y 22:30 Hs.

“DUMBO” En Digital 3D. Film de acción real, aventuras y fantasía, en el que intervienen los sentimientos. Dumbo, un elefante nacido en el circo de Max Medici (Danny Devito), con enormes orejas y ojos azules, es el blanco de las risas de quienes visitan el show, hasta que se dan cuenta que puede volar, cambiando la vida de toda la familia. Finalmente se convertirá en la nueva estrella del Circo. En castellano, para toda la familia. Con Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny Devito y elenco. DIARIAMENTE: 16:00; 18:05; 20:20 Hs.

“4 x 4: BIENVENIDO A BORDO”. En Digital 2D. Un thriller que toca un tema tabú para el cine argentino: “LA INSEGURIDAD”, trata de un chico que entra en un vehículo 4 x 4 para robar el equipo de audio, pero cuando quiere salir no puede hacerlo pues todo está bloqueado: puertas, vidrios, etc., como un bunker blindado. Alguien desde afuera parece tener el control y un plan para hacerlo sufrir. No apto para menores con Peter Lanzani, Luis Brandoni y Dady Brieva.

DIARIAMENTE: 18:30 Hs.

“CEMENTERIO DE ANIMALES” En Digital 2D. Film de terror. Una familia se muda a una casa cercana a un cementerio de animales, pero en la antigüedad, habitantes indígenas enterraban a sus muertos en ese lugar. Por ello los animales vuelven a la vida, desencadenándose una tragedia, por que acudirán por la ayuda de un vecino que conoce los secretos del bosque. Una peligrosa reacción en cadena se desata con terribles consecuencias. En castellano, no apta para menores, con Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz. Jeté Laurence.

DIARIAMENTE: 20:20 y 22:30 Hs.

PROXIMOS ESTRENOS: “PARQUE MÁGICO” 3D; “HELLBOY” y “AFTER”